馬英九出庭答辯　北檢傍晚發聲明打臉指避重就輕

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）台北地院昨（31）日首度開庭審理三中黨產涉賤賣案，馬英九在庭訊時，對於遭北檢起訴重炮回應，但台北地檢署傍晚也發出新聞稿做出回應，強調馬英九犯罪事證明確，不法暴利盡入他人私囊。

北檢新聞稿指出，當時馬英九賣三中黨產，依廣播電視法之規定，國民黨及黨營事業並無退出媒體經營之急迫性，廣電法規定未於期限前退出媒體經營，僅處以罰鍰，所以縱使國民黨及黨營事業違反廣電法，未於上開期限前退出中視公司、中廣公司，亦無可能使中視公司、中廣公司遭受停播、吊銷執照或廢止許可等重大處分。

再者，北檢也打臉馬英九，指他在2005年12月28日國民黨第17屆中常會第16次會議亦明確表示：「儘管法律上並沒有明文規定，甚至於在我們完成之前呢，也有人說其實民進黨政府所掌控的媒體並沒有退出，所以我們沒退出也沒關係…」，顯見馬確實亦認國民黨及黨營事業並無依廣播電視法之規定退出媒體經營之急迫性。

另外，其餘有關馬英九實藉國民黨將依廣播電視法規定之時限退出媒體經營為由，掩飾實質包裹處分具不當取得爭議之黨產等事實及理由，北檢指馬的回應全避重就輕不提。北檢也強調三中案均秉持客觀公正立場，也期待與本案相關之全部錄音檔與譯文能公開以供外界檢驗，更籲馬英九指明檢察官有何斷章取義之處，應澄清事實，勿混淆視聽，斵傷司法威信。

北檢指在今年7月13日及18日發布之新聞稿，均指出馬英九涉犯之非常規交易、特別背信、普通背信等犯罪，均不以被告受有財物利益為構成要件。被告所為財產性犯罪之違法犯罪所得，即令未據為己有，然使他人因而獲得「不法暴利」，仍應成罪。故被告馬○九主張「沒拿一毛錢」云云，惟其使「不法暴利盡入他人私囊」，當然成立犯罪。