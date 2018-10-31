與達賴喇嘛對談 李遠哲盼討論全球暖化

（中央社記者康世人達蘭薩拉31日專電）達賴喇嘛明天起將與幾位華人量子科學家連續對談三天，應邀與會的前中研院院長李遠哲今天在印度達蘭薩拉表示，除了量子科學，希望能多討論人類面臨的全球暖化問題。

達賴喇嘛辦公室11月1日起一連三天在達蘭薩拉（Dharamshala）大昭寺舉辦「達賴喇嘛與華人量子科學家對談」，對談者包括李遠哲及中央研究院院士李世昌、李定國、吳茂昆、牟中原等。

達賴喇嘛過去多次與全球各國的科學家對談，但這是首次與華人量子科學家對談，這不只是東（東方宗教）、西（西方科學）文明間的對談，也是東方內部宗教界和科學界的對談，預料將激盪出許多火花，引起外界期待。

對於宗教和科學能否對談，李遠哲在達蘭薩拉告訴中央社記者，把學問分為自然科學、社會科學或宗教，都是人為劃分的，其實很多知識都是一個複雜體系；他以23年前剛從美國回台，出席交通大學人文與科學對話活動時，曾與聖嚴法師談起「雞與鴨是否可以交流」的內容，來說明科學與宗教是可以交流對談的。

李遠哲表示，所有物質都是原子和分子構成的，這些粒子的運動都有規律，研究其中規律就是量子力學。分子構造、化學變化都要從微小粒子運動規律來掌握，達賴喇嘛想了解大自然、了解很多現象，希望從最基礎的量子力學開始，這很有意義，也是很先進的看法，他對這場對談充滿期待。

主辦單位安排達賴喇嘛與李遠哲11月3日單獨對談，李遠哲說，除量子力學外，他還想與達賴喇嘛多討論人類面臨嚴重的地球暖化問題，因為人類社會面對的極端氣候和溫室效應已到非常嚴重的階段。

李遠哲強調，極端氣候與溫室效應等問題是全球化的問題，非單一國家能夠解決，達賴喇嘛、教宗等世界宗教領袖可以跨越國界和社會階層，有相當的影響力，由他們出來號召，將更有效果。

他也直指政府說要滿足企業的要求解決五缺（缺地、缺水、缺電、缺才、缺工）、繼續使用石化能源的努力方向不對，因為這將造成台灣無法減少碳排放，如果其他國家因此拒絕向台灣採購，將導致經濟崩潰。

李遠哲認為，政府拼經濟若是為能源轉型、使用區域小型發電廠及改變生活態度與社會制度，才能使經濟發展與人類幸福發展結合。所幸政府已在慢慢改變，他感動地看到行政院長賴清德宣布深澳發電廠不蓋了，因為在全球都往無煤發電之際，台灣還要燒煤發電是完全不對的。

談到達賴喇嘛，李遠哲說，他曾於1997年達賴喇嘛訪台時短暫交流，更多的是在國際場合應邀碰面，進行超過10次的交流，他對達賴喇嘛在答覆問題時的智慧對答印象深刻。（編輯：郭中翰）1071031