2018台北國際旅展 香格里拉台南遠東飯店 住房優惠2.6折起

2018年10月30日-全台規模最大的台北國際旅展(Taipei International Travel Fair, ITF) ，今年首度移師南港展覽館，即將於11月23日至26日熱鬧登場！指標性攤位之一的香格里拉台南遠東國際大飯店(地點M1501)推出五款年度最優惠的住宿券。其中，最受矚目的雅仕套房，除了優惠下殺至26折外，再加碼買一送一！無論是兩人成行或是親子出遊，「府城之旅‧一泊二食專案」除了享用豐盛自助早餐，還可任選午或晚餐於遠東Café自助餐廳、或醉月樓-台南最高樓景觀餐廳-指定套餐，原價15,187元，台北國際旅展獨家優惠只要5,300元(約35折)，數量有限，搶購要快！悠遊府城，品嚐地道小吃美食，下榻國際五星級觀光飯店，兩天一夜知性之旅，輕鬆又愜意！為體恤無法到場的消費者自11月23日上午09:00至11月30日下午17:00飯店之官方粉絲團亦規劃出「線上旅展」；或電洽：(06)702-8888。以下為詳細資料。

香格里拉台南遠東國際大飯店緊鄰台南火車站，距台南高鐵站亦僅需45分鐘車程，交通便利的地理位置！ 15坪尊榮客房更為台南市最寬敞之標準客房設計，可俯瞰台南市日夜景致。飯店更為旅客提供便利的免費定點巡迴觀光巴士，採定點巡迴方式行駛，只要是飯店房客入住飯店時，即可預約免費搭乘，將帶著旅客輕鬆走訪、清初時期至今保留最完整的神農老街、復古與潮流兼具的藍晒圖文創園區、懷舊歷史赤崁文化園區、孔廟文化園區、花園與大東夜市等，賞玩台南文化、藝術、美食一次到位！飯店電話：(886 6) 702 8888；飯店地址：台南市大學路西段89號。官方網站：Shangri-la.com/tainan。