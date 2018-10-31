11/1 ~11/22福華線上旅展  餐券驚喜破盤價3.5折起

11月23日~26日盛大展開的觀光業年度盛會「2018ITF台北國際旅展」，福華大飯店為回饋消費者，線上旅展將提早於10月21日起跑，今年更推出多種優惠，餐券最低5.3折起，福華連鎖住宿券只要NT$2,799，更有線上旅展限時獨賣的台北福華住宿券，今年破盤價只要NT$3,999！

福華大飯店今年共推出七項超人氣優惠商品，包括台北福華住宿券NT$3,999(線上旅展限定品項 )、兩天一夜福華連鎖住宿券NT$2,799、三天兩夜福華連鎖住宿券NT$5,200。今年館內中餐廳(江南春、珍珠坊、蓬萊邨)因應廣大消費者需求推出4人合菜餐券，而且樣樣都滿足老饕的胃。其他優惠部分有年年熱銷的「中西美食餐券」麗香苑、珍珠坊、江南春三選一 NT$899(5.5折起，最高原價達NT$1,848)、「彩虹座自助餐券」NT$520(7.5折起，最高原價達NT$968)、以及家庭和公司團體詢問度最高，平假日皆適用的「聯合桌菜餐券」NT$9,999(5.5折，原價NT$18,150)，適用於宴會廳 (粵菜)、江南春 (江浙)，每桌10位，一年一度的旅展限定優惠，您千萬別錯過！

旅展期間每日11:00推出限量的「台北福華明星商品券」，內容包括台北福華不分平假日住宿券NT$2,799只要加1元即買一送一(限量10張)，花園大道買一送一張自助餐券NT$1,188(限量30張，每人限購一張)及麗香苑招牌牛肉麵兩客餐券NT$800（限量30張，每人限購一張）。另外現場加碼推出住宿券「買10贈1」/ 聯合桌菜餐券「買10贈1」的限定優惠；同時配合ITF台北國際旅展今年邁入第26周年，每日前10名購買 20張以上餐券或住宿券的民眾，即贈手工馬卡龍乙盒。刷福華富邦聯名卡滿NT$8,000，或刷富邦銀行信用卡滿NT$12,000，再贈送20吋America Tiger玫瑰金行李箱一個；以及現場刷台新信用卡單筆滿NT$6,000即送植春秀旅行組乙份，數量有限送完為止。