珍古德與黑猩猩的際遇　環保與保育的人生哲學

（台灣英文新聞 / 林靜怡 桃園南崁採訪報導）國際著名黑猩猩專家珍古德博士(Dr. Jane Goodall) 31日率團到義美南崁觀光工廠參訪。珍古德博士為該公司員工進行演講時，從台灣在動物保育上的努力、全球氣候變遷為地球帶來的傷害，到鼓勵年青人成為扭轉的契機皆有所著墨，盼能讓世界更美好。

珍古德博士表示，1960年代，科學界一直都認為世界上只有人類是有情感、有思想的物種。然而當她一頭栽進黑猩猩的研究後，她發現黑猩猩跟人類沒什麼兩樣，牠們除了有情感、有思想外，也會製造工具來取得食物。

▲義美歷史文物館現場佈置。(照片由台灣英文新聞拍攝)

珍古德博士回憶起二十餘年前還沒踏上台灣這塊土地時，就聽說台北華西街有商家會圈養紅毛猩猩，表演給觀眾看。還有商家會把活蛇掛起來，一片片割下來販賣，只為了讓消費者吃到新鮮的蛇肉料理。另外，她還說，當時的台灣人對於流浪貓狗的關愛也顯然不足。

1996年收到台灣的邀請時，她就向當年的新聞局長胡志強先生表示，希望解除上述這些困境，她才會到台灣來訪問。胡志強得知後便盡了很大的努力，方使得珍古德願意來台。

然而，這種對動物的殘忍行徑在全世界屢見不鮮。無論是犀牛角、虎骨，象牙等，人類為了滿足自己的私慾而大舉盜獵。如今，全球人們又因食用大量肉類，使得集約農場如雨後春筍般，越開越多，只為滿足大家的需求，但這些需求早已超出我們所需。

▲義美歷史文物館現場佈置。(照片由台灣英文新聞拍攝)

珍古德博士提及氣候變遷造成北極融冰，人口增長導致資源的需求跟著增長，使得海洋、環境與水源汙染越來越嚴重。為此，1991年，珍古德博士與非洲坦尚尼亞的16名高中生一起推出「根與芽」倡議，並開始在世界各地推動全球性的環境教育計畫。

▲珍古德博士參訪義美歷史文物館。(照片由台灣英文新聞拍攝)

「根與芽」計畫的目標非常簡單，就是「想要以自己的力量，改變身邊的環境」。因此，她鼓勵青年以實際行動關懷環境、動物以及社區。如今遍布世界各地1萬多個根與芽種子，正在生根發芽，並匯聚成一股強大的力量，進而改變世界。珍古德強調，年輕人就是未來的希望，而希望就掌握在年輕人的手中。

照片由台灣英文新聞拍攝

義美食品安排該團隊到工廠各地參訪，其中令珍古德博士感到開心的是，她看到這間公司為消費者的健康所做的努力。珍古德博士參訪「食品輻射檢驗研究室」時，對該公司自法國進口兩部輻射檢測設備深感興趣。

▲珍古德博士參訪歷史文物館。(照片由台灣英文新聞拍攝)

由於義美早在多年前就在工廠成立「義美認證實驗室」，為來自各地的原物料進行把關。然而，環境汙染日趨嚴重，加上日本核食問題，義美於是透過更精密的儀器檢測原物料，無論是輻射、戴奧辛(Dioxin)、多氯聯苯等，都只為了保障上游食材的安全。

▲影片由台灣英文新聞拍攝。

「地球只有一個」這個理念正在世界各國發酵。為了讓下一代有更美好的未來，國際知名黑猩猩專家珍古德博士與義美食品總經理高志明各自在自己的領域，以不同的形式在大家的心田裡種下關注環境與動物保育的種子。

2009年，義美食品以行動支持珍古德博士在黑猩猩的保育與研究上，推出「珍古德保育禮盒」。當時的型錄寫著「Dr. Jane Goodall珍古德博士，非洲叢林研究黑猩猩三十餘年，她的愛心和毅力，使她成為動物保育的代表性人物之一」，並「提醒大家一同為動物保育多盡一份心力」。當時只要消費者「每購一盒，義美就會為您捐贈15元給國際珍古德教育及保育基金會」。

另外，義美食品公司也長期致力於推廣綠蠵龜的保育，因此除了藉由禮盒的外包裝鼓勵大眾保育海洋生物的重要性外，更長年關注澎湖的綠蠵龜野放活動。該物種受人類不當挖掘龜卵與建設開發造成海洋汙染，以及氣候變遷等衝擊，正承受著來自各方的存續威脅。

▲珍古德博士參訪義美實驗室。(照片由台灣英文新聞拍攝)

▲珍古德博士參訪義美實驗室。(照片由台灣英文新聞拍攝)

▲義美食品總經理高志明率領員工聽珍古德博士演講。(照片由台灣英文新聞拍攝)

▲照片左起：國際珍古德協會代表、珍古德博士。(照片由台灣英文新聞拍攝)

▲照片左起：義美食品總經理高志明、國際著名黑猩猩專家珍古德博士。(照片由台灣英文新聞拍攝)

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