新北在地特色融入校園 碧華國中重建動土奠基

（台灣英文新聞／社會組綜合報導）新北市立碧華國民中學校舍遷校新建工程動土奠基典禮於今（31） 日隆重舉行，由新北市長朱立倫親臨主持。歷經五次流標， 在眾人殷切的期待下終於順利發包，今天的動土儀式特別具有意義， 象徵著碧華國中邁向了新的里程碑。

新北市長朱立倫主持動土典禮表示，自新北市升格至今， 政府對老舊校舍的整建不遺餘力，總計投入53案180億2, 000萬的經費，目前已完成42案，近期從新莊的民安國小、 五股的更寮國小、 今天的碧華國中及下週二即將開工動土的光榮國小， 一所接著一所開工動土， 新北市政府積極地全面改善並提昇教育品質，績效可謂空前卓著。

碧華國中因主體結構已出現剝落、漏水、龜裂及氯離子偏高等因素， 影響使用安全疑慮之問題， 決定將碧華國中遷移至距原校700公尺處，至於新北高中正對面( 文中八學校用地)，具有完整街廓， 以作為碧華國中新建校舍之校址。

教育局林奕華局長表示， 碧華國中校舍遷校新建工程由市府編列5億8, 194萬6仟元之經費，總樓地板面積17,400平方公尺， 共有107間教室，預計於109年12月間完工。未來校舍由邱永 章建築師規劃設計，以重陽橋意象置於校舍間往來之天橋上， 呼應在地特色。對於節能設計部份，規劃深開窗、 屋頂綠化等降溫手法達到環保效益， 使新校舍除保有學校原有特色並展現教育多元、開放、 永續經營之全新風貌。