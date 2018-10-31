臺灣企銀統籌主辦嘉一香食品股份有限公司聯貸案

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）臺灣中小企業銀行為應嘉一香食品償還金融機構借款暨充實中期營運 週轉金所需資金，統籌主辦新台幣19.2億元5年期聯合授信案，於31日於臺灣企銀總行完成聯貸簽約儀式。

公司指出，本聯合授信案係由臺灣中小企業銀行統籌主辦， 並獲得全國農業金庫、合作金庫、臺灣銀行、土地銀行、第一銀行、華南銀行、永豐銀行、 台中商銀、板信銀行、彰化銀行、元大銀行及高雄銀行等金融機構參與，超額認購逾110％，達新台幣33.7億元， 最終以上限19.2億元結案， 顯示銀行團對該公司及經營團隊之肯定，並對該公司未來營運亦深具信心。

嘉一香為國內電宰豬肉業龍頭，擁有國內冷藏冷凍豬肉市場約30% 之市佔率；嘉一香產品銷售主要含蓋國內各大食品加工廠、連鎖賣場超市、農會系統及早餐店等通路，核心客戶群遍及國防部、 台灣鐵路局、統一企業、義美食品、新東陽、黑橋牌、大潤發、 頂好超市、楓康超市、鼎泰豐、八方雲集、三商巧福、 晶華酒店及鬍鬚張等國內知名食品業者及其他2,000家廠商， 該公司並以自有品牌「嘉一香」、「活菌豬」建立了全台優質產銷一條龍供銷鏈。

本案簽約典禮，係由臺灣中小企業銀行董事長 黃博怡主持，出席貴賓包括嘉一香董事長陳國訓、總經理曾玲萍、 副總經理陳嘉有及13家參貸銀行高階經理人，簽約儀式順利圓滿完成。