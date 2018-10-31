中華電信公布2018年第三季營運成果

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）中華電信今（31）日公布自結之2018年第3季合併營運成果。 該公司依據金管會認可之國際財務報導準則（T-IFRSs） 編製之2018年第3季合併營收為527.1億元， 較2017年同期減少6.6%；歸屬於母公司業主之淨利為85. 0億元，減少16.2%；每股盈餘1.10元。

董事長鄭優表示：「由於市場競爭激烈， 2018年第3季營收較去年同期微幅下滑， 但我們在各項業務上保有客戶數領先優勢。行動業務部份， 我們持續以36.4%的行動客戶數市佔率，及37.8% 的行動營收市佔率，站穩行動市場領導地位。 八月份推出的學生方案亦成功拓展年輕客群， 帶動行動客戶數連續兩季正成長。寬頻部分， 100Mbps以上之寬頻用戶數年成長達10.6%， 顯示我們持續鼓勵用戶升速的策略見效。未來， 我們將持續推動客戶升速與提供數位家庭服務，創造產品差異化， 進一步提升成長動能。」

中華電信公布營運結果顯示，2018年第3季合併營收527.1億元， 較2017年同期減少6.6%。行動通信業務營收為234.5億元，減少13%， 主要因市場競爭及VoIP服務取代，致行動服務營收下滑， 抵銷智慧型終端銷售的增加。網際網路業務營收為71.9億元，較2017年同期減少0.2% ，主要因數據網路營收下滑。

國內固定通信業務營收為165億元，較2017年同期減少7. 2%，主要因市長話及資通訊專案營收下滑。市話營收68. 9億元，較2017年同期減少9.1%， 主要受行動電話及VoIP取代影響，資通訊專案營收為25. 1億元，減少18.9%， 主要因本期完工驗收之交易減少和慎選承接獲利較高之專案所致。 寬頻接取營收為45.5億元，與2017年同期相較，減少2. 3%。國際固定通信業務營收較2017年同期增加32.4%，為41. 9億元。

2018年第3季總成本與費用為422.8億元， 較2017年同期減少3.9%， 主要來自商品成本與ICT專案成本之減少。營業淨利為104.2億元， 較2017年同期減少16.1%。營業淨利率為19.8%， 2017年同期為22.0%。本期歸屬母公司業主淨利為85. 0億元，減少16.2%。每股盈餘1.10元。

另第3季來自營業活動的淨現金流量為217.6億元， 較2017年同期增加12.4 %。2018年9月底現金與約當現金為203.3億元， 較2017年9月底減少20.2 %。EBITDA為183.8億元， 較2017年同期減少9.1%，EBITDA margin為34.9%，2017年同期為35.8%。