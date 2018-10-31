研究：旅平險海外旅遊醫療保障　七成民眾保額普遍偏低

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）海外旅遊人次年年攀升，國內有產險機構針對旅平險保單進行分析發現， 台灣民眾在投保旅平險時，醫療保障保額普遍偏低，其中， 更有超過一成民眾完全沒有醫療保障。專家建議，投保旅平險時應納入醫療保障，並且考量海外醫療成本， 以進行妥適的保額規劃，保障自身權益。

富邦產險針對2017年投保海外旅平險的保單進行保額分析， 發現有超過一成的民眾完全沒有醫療保障， 超過一半的民眾的醫療保額落在30萬以下，約70%的民眾保額落 在50萬以下。分析顯示，旅遊目的地也會影響國人的投保選擇， 國人最愛前往的國家中約有75%為亞洲國家，前五名分別為日本、 中國、韓國、香港及泰國，其中有75%的醫療保障為50萬以下； 前往歐洲旅遊的民眾多因申根要求，有近67%的旅客會選擇100 萬以上的醫療保障。

不過，過去曾有民眾出國旅遊， 因氣候因素導致身體不適於當地緊急就醫，住院費用高達60多萬； 也有至澳洲旅遊不幸發生意外，醫療及緊急救援費用超過500萬的 案例。富邦產險表示， 旅遊過程中最應該保障的是因生病或意外產生的高額醫療費用，尤其海外旅遊時常因天氣不穩或食物飲水不適應造成身體不適， 建議民眾在投保時，勿以台灣的醫療成本來衡量保險額度， 除了應將意外及疾病醫療保障納入必備的保障項目外， 尚須注意醫療保障額度，才能玩得無憂無慮。