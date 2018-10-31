投信：財報成長可期　可布局美投等債ETF

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）美股超級財報周開跑，市場預期第三季財報將維持出色表現，專家表示， 隨著全球景氣的溫和增溫以及美國經濟的熱絡， 公司債的信用風險仍處於低位， 此時布局美國投資等級債正是適合的時機。

儘管10月以來美股表現偏弱，然美股超級財報周也同步開跑， 高盛證券預期，第三季財報將維持出色表現，其中S&P500指數 整體收益表現可望增長21%。另據Thomson Reuters估計，能源和金融產業分別有機會上漲101.5% 及40.8%，為營收增長最快兩大產業，資訊科技則可望溫和增長20.3%。

富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益表示， 美股獲利亮眼且優於預期的表現，突顯企業體質穩健， 對於公司債券的表現亦有較佳的支持。

粘瑞益進一步指出，隨著全球景氣的溫和增溫以及美國經濟的熱絡， 加上企業在穩健正面的營運與展望下， 可望有較佳的獲利及充足的現金流， 公司倒閉及發債的違約率則處於長期低點， 顯示公司債的信用風險仍處於低位。此外，雖近期仍處於FED(美 聯儲)升息循環，9 月份 FOMC 會議會後點陣圖顯示，明、後年仍分別升息 3 碼與 1 碼，本次循環基準利率最終將落於 3.25% 至 3.50%。市場預估，明年美國 10 年期公債殖利率或將落於 2.8% 至 3.2%，亦即走勢壓力高峰已過， 美債殖利率顯著上升的空間不大，利率風險相對有限。

粘瑞益建議對美國投資等級債有興趣的投資人，目前市場上已出現相關ETF商品，讓投資人透過債券息收追求穩定現金流，可投資較小單位，相同規模下成本較低，而ETF為可直接向 券商交易，投資便利迅速，享有股票般的高流動性，另基於指數化投資，交易方便免選股，基金持股組合透明且容易掌握。

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