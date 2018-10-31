富邦證券首次新開戶　線上開戶獎勵賺年終

從未在富邦證券開過戶的投資人注意了，富邦證券隆重推出30周年 最新鉅獻，即日起至12/31止舉辦「富貴要人幫 揪團開戶享好康」活動，來富邦證券線上開戶成功就送超商100元 商品卡，證券交易成交不限金額，再獲超商100元商品卡， 成為富邦證券客戶後，只要e指分享專屬開戶連結給親友， 親友透過該連結完成線上開戶，並成交一筆證券交易(不限金額)， 您就可以再獲得超商100元商品卡，分享越多獎金越多， 富邦證券表示，只要符合活動資格，完成開戶並交易之團員達十人， 團主及團員都可享月月抽iPhone XR的機會，每月抽兩名，活動期間共六名。

更值得一提的是，富邦證券針對沒有時間關注盤勢的投資人， 推出理財悍將(理財機器人)的回饋活動，即日至12/31日止， 只要首次透過「理財悍將」服務完成定期定額ETF扣款達3, 000元者，即可獲得超商300元商品卡，新/舊客戶都可參與， 而對首次新開戶客戶來說，若前二項活動均參加者，至少可獲得50 0元商品卡，相當吸引人，另，為了提供最便捷的兌獎服務， 所有獲獎的客戶都可透過「富邦e+」APP領取超商電子禮券序號 ，並可立即購物，客戶不僅可以用「富邦e+」 APP下單，更能享受便利的消費體驗。

富邦證券現行的「快速線上開戶」系統，有別以往投資人需要先下載 APP才能開戶，投資人只要透過手機、電腦連上網路， 即可利用線上開戶系統快速完成開戶， 富邦證券為了減少客戶開戶流程中輸入文字的不便利， 客戶只要上傳雙證件，系統即能自動辨識證件文字， 大幅縮短資料輸入時間。此外，現在來富邦證券開戶， 投資人不一定要有台北富邦銀行帳戶， 只要選擇設置資金管理帳戶即可約定39家銀行帳戶作為買賣台股或 投資定期定額ETF交割款出入金銀行帳戶， 可省去再多開一個指定交割銀行帳戶之不便。