南寶樹脂業績發表會公佈11月下旬掛牌上市

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）由富邦證券輔導的南寶樹脂化學工廠股份有限公司（股票代碼：47 66；以下簡稱：南寶公司）31日在寒舍艾美酒店舉行上市前業績發表會，預計於11月下旬掛牌上 市。

南寶公司成立於1963年10月，於台灣、中國大陸、越南、 印尼、澳洲、馬來西亞等國家成立生產據點，行銷超過50個國家， 為特用化學品之專業製造廠商，主要從事鞋用接著劑、接著劑、 建築材料及塗料等化學製品之研發、生產及銷售， 產品運用遍及鞋業產品、建築、工業、紡織、 民生用品及家具等各產業。

富邦證券資深副總經理吳春敏表示，南寶公司深耕接著劑及建築、 工業、家具用塗料市場已逾半世紀， 且長久以來為知名運動品牌商指定鞋用接著劑及相關產品供應商。 該公司產品線齊全、品質穩定及服務優良，於市場上已建立良好信譽 ，穩定之客戶群為該公司營收的基礎， 而來自不同產業及地區的客戶群， 得以分散及降低受單一產業及單一地區景氣波動之影響。

南寶公司執行長許明現表示，公司成立至今超過50年， 於接著劑合成技術上已深根多時， 並累積專業之接著劑合成與應用技術等核心技術， 可提供客戶全方位解決方案，已建立良好信譽並深獲客戶肯定， 在台灣、中國大陸、澳洲及東南亞等市場市占率及市場能見度皆高， 客戶群穩定度高且多為國際知名大廠， 業績均有穩定的客戶基礎作為支撐。 南寶公司在既有合成樹脂核心技術及材料基礎下， 積極持續創新開發關鍵性技術及新產品領域如碳纖樹脂為生產碳纖布 所需，可廣泛應用於筆電底蓋、 運動產品及汽車內裝等及高階感壓膠可應用於光學產品製程用保護膜 等，將產品的應用面拓展於光電、運動休閒及汽車工業等產業， 有助於開拓新營收、獲利來源，提供南寶公司未來營運成長空間。

許明現進一步指出，在產能擴充部分， 台灣感壓膠廠及南越大登廠已於2017年下半年度陸續啟用， 產能增加能提供未來營運持續成長的基礎。 另為因應中國大陸環保政策趨嚴， 已規劃於化工專區新設南通南寶及郁南南寶等二家公司， 預計未來建廠完成後將有助於南寶公司拓展大陸市場能力、 提升集團產能，並擴大營運規模及爭取獲利契機， 有利於南寶公司未來發展。

展望未來，全球經濟穩定成長，接著劑產業可望穩定成長、 新產品陸續推出及產能的擴充，期待能持續締造優良的經營實績， 以達成股東對於長期投資回報的期許。

2017年度，南寶公司營業收入為146億元，毛利率為26. 84%，每股稅後盈餘（EPS）為8.22元， 經營成效及營收獲利表現良好，2018年股東會決議通過發放現金 股利5元，回饋股東對公司的支持。