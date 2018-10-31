吸菸無法助減肥也不時尚 WHO：50%抽菸者死於菸害！

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）根據衛生福利部資料指出，臺灣10大死因中，其中有6個直接跟吸菸有關，每20分鐘就有1人死於菸害。世界衛生組織（WHO）更指出，每2個吸菸者就有1人會死於菸害。為提升青少年拒菸意識，臺北市政府衛生局結合財團法人董氏基金會推出「拒菸攻略」，並前進校園讓青少年認清菸品的危害。

臺北市政府衛生局黃世傑局長表示，菸品燃燒後會釋放出7,000多種化學物質，其中有250種的有害物質，更有93種確認為致癌物質，是危害健康的頭號殺手！

黃世傑局長表示，除了傳統菸品的危害，跨國菸草公司在7年前加入電子煙市場。根據國民健康署指出，青少年若吸食過電子煙，2年內接觸一般菸品的機率，是沒有吸過電子煙的6倍。

另外，根據美國「全國青少年吸菸行為調查」指出，青少年使用電子煙的比例，從2017年的11.7%跳升至2018年的20%，1年間幾乎是倍數成長。

今年68歲的終身義工陳淑麗表示，曾經12年間每天3包菸，當時自覺是走在時代尖端，跟著姊妹淘一起吸菸趕時髦。後來驚覺吸菸會影響聲音及健康，所以下定決心戒菸。

陳淑麗說，戒菸後發現菸商常用「吸菸可抑制食慾、吸菸很時尚」當作噱頭，誤導女性吸菸可以減肥也代表時尚，其實菸品不只會危害健康，更是美麗的殺手。這幾年自己勤練瑜珈，飲食均衡，讓自己的身體維持在健康的狀態，更不吝分享維持的秘訣就是「拒絕菸品」。