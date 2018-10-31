泰國首座台灣漢學資源中心啟用　具指標意義

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）台灣國家圖書館與泰國朱拉隆功大學合作的「台灣漢學資源中心」，日前正式啟用，這是繼越南、馬來西亞之後，第3個合作的東南亞國家學術單位。

國家圖書館今(31)日發布新聞稿指出，30日與泰國朱拉隆功大學(Chulalongkorn University)圖書館館長Amorn Petsom簽署合作協議，並舉行資源中心啟用典禮，成為泰國設置的第一個台灣漢學資源中心。對行政院推動的「新南向政策」來說，具有指標意義。

中央社報導，台灣於101年起開始和美國、俄羅斯知名大學合作，在校園內設立台灣漢學資源中心，提供各種學術資源，將台灣學者的研究成果拓展到海外。

加上最新的泰國朱拉隆功大學，目前海外共有28個台灣漢學資源中心。

國圖指出，朱拉隆功大學在泰國排名第一，其圖書館是泰國重要典藏中心。國圖未來將提供658種、737冊漢學研究與台灣研究相關書籍和數位典藏資源，讓泰國學術單位研究參考。

國圖近日並於朱拉隆功大學開設「儀泰萬千－台灣記憶中的泰國」展覽，展覽共有8個主題單元，從統計數據、古籍、日本調查報告、台灣名人回憶、公共圖書館服務、生活樂趣、影片以及拍照蓋章，搭配橫跨400多年的107本書籍，呈現台灣人記憶中的泰國面貌。

國圖致贈朱拉隆功大學之古籍復刻書《註東坡先生詩》