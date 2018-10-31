陳建仁：自行車是臺灣的驕傲

（臺灣英文新聞／財經組 綜合報導）副總統陳建仁今（31）日出席2018年臺北國際自行車展開幕典禮時表示，自行車是臺灣的驕傲，政府將持續投注資源協助自行車產業蓬勃發展，讓臺灣自行車持續在國際舞臺發光發熱。

臺北國際自行車展今年邁入第31屆，邀請了全球自行車產業的上、中、下游大廠來臺展示，陳副總統週三出席開幕典禮時表示，臺灣自行車產業向來以高品質及交期迅速的優勢，在全球自行車供應鏈中站穩關鍵地位，完整的產業鏈也為臺灣贏得「自行車王國」的美譽。

陳副總統指出，去年我國自行車零組件與成車總出口值超過25億美元，成車出口平均單價也創下歷年新高，其中電動自行車的產值與出口值皆雙雙成長，締造出口佳績，「我們的自行車產業就像充滿動力的雙輪，帶動臺灣經濟不斷地向上提升。」

提及「自行車是臺灣的驕傲」，陳副總統表示，為了鞏固臺灣自行車產業領導地位，智慧騎乘是必須掌握的關鍵，政府將持續投注資源協助自行車產業蓬勃發展，與業者齊心協力，讓臺灣自行車持續在國際舞臺發光發熱。

陳副總統續指，為了推動產業轉型，政府也將自行車供應鏈智慧化，納入5加2產業創新方案智慧機械的發展重點，整合各界資源打造自行車智慧製造示範線，導入物聯網及大數據，提升生產效率及生產力，強化我國彈性製造與全球運籌的能力。

陳副總統提及，交通部觀光局辦理的臺灣自行車節系列活動，每年吸引眾多海內外車友齊聚臺灣，探索臺灣好山好水的美景，也讓臺灣自行車精品及自行車文化走出臺灣，伸展到世界的每一個角落。

最後，陳副總表示，政府也持續藉由推動前瞻基礎建設，將營造休閒運動環境納入重要計畫，於各城鄉及風景名勝建置自行車道，並優化既有的自行車道，提供國人舒適、安全且便利的自行車運動環境。