關渡國小新住民週  透過多元體驗了解東南亞文化

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為推廣多元文化，臺北市關渡國小連續4年辦理新住民相關文化活動，並藉由次活動，讓校內新二代藉由文化宣導及體驗課程，擁有更多接觸多元文化的機會，提升對多元文化的認同感。

10月24日為聯合國日，臺北市關渡國小每年選擇此日辦理新住民相關多元文化活動，根據統計，關渡國小校內目前有來自15個國家96位新住民學生，學校藉由「多元文化週」的活動辦理，讓新住民學生有機會呈現母國文化，透過在校內推廣多元文化，豐富全校師生的文化視野。

關渡國小今年增加「住」的主題，並搭配其他活動，開啟孩童對不同文化的認識，透過積木造型比賽，孩子將家鄉中特有建築特色「蓋」出來。在舞蹈方面，藉由多南亞傳統舞蹈教學，展現他國人民生活方式的多元樣貌。

此外，由多元文化社團學生，以不同樂器演奏彼此家鄉的歌，並在校內小木屋(遨遊世界夢想屋)進行小型演奏會發表。

台灣國際家庭互助協會的兩位新住民專員，親身帶領在地家長和學生一起品嚐與學習東南亞美食，同時了解東南亞飲食背後的文化脈絡。

關渡國小盼透過建築、舞蹈、音樂、飲食和閱讀等多元素材，讓孩子們在為期兩周的活動中看見生活中多元文化的身影。

老師以東南的一塊布變成簡單服飾，並教導學生基本舞蹈手勢和步伐（圖片：臺北市教育局）