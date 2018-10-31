民眾私帶中國肉品闖關也闖禍  農委會證實非洲豬瘟境內首檢出

（台灣英文新聞／施家恩綜合報導）中國非洲豬瘟持續肆虐，由於非洲豬瘟病毒存活力超強，可在冷藏冷凍肉甚至豬肉加工品中存活，因此農委會加強邊境查緝，更擬提高罰鍰嚇阻民眾私帶中國肉品入關，但仍有民眾違法夾帶被揪，入境肉品首驗出非洲豬瘟病毒。

目前中國非洲豬瘟疫情持續漫延，已擴及13省/市/區，達53案例，疫情仍有擴散的趨勢。為防範非洲豬瘟入侵，農委會計劃將最高罰鍰從1萬5千元調至30萬元。然而農委會今（31）日指出，有民眾上周透過金門小三通帶進中國香腸，更查驗出非洲豬瘟病毒，成為國內首例，所幸商品並未流出。

防檢局表示，10月25日由防檢局高雄分局金門檢疫站自金門小三通水頭碼頭旅客農產品棄置箱所收集的中國「双匯」公司生產的「香脆腸」商品，檢出非洲豬瘟病毒。

蘋果報導，10月初一名中國赴日本的旅客，攜帶1.5公斤的真空裝香腸入境北海道機場，事後當局證實從香腸驗出非洲豬瘟的DNA，這是日本首度查獲有境外旅客把非洲豬瘟帶入境，日本並沒有非洲豬瘟疫情。

防檢局指出，該局持續與財政部關務署共同在各機場港口加強查察旅客隨身行李，另自10月18日至28日計查獲旅客自非洲豬瘟、口蹄疫疫區違規攜帶家畜類產品(臘肉、牛肉、香腸及熱狗等)共73件，其中來自中國43件、越南21件、菲律賓5件及韓國、泰國各2件，均裁罰新臺幣1萬5千元。

非洲豬瘟急性型致死率達100%，雖然不會傳染人類，但無疫苗可預防，只能靠撲殺、掩埋或化製處理病死豬，防堵病毒擴散，對養豬產業造成嚴重威脅。