西拉雅國家風景區推觀光 在地特色甜點上桌

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）秋日來個浪漫午茶最是甜蜜，交通部觀光局與國立高雄餐旅大學首度攜手合作，開發西拉雅國家風景區專屬伴手甜點，遴選五間特色店家，利用在地農產，打造別具風味的甜點，盼吸引饕客上門。

西拉雅國家風景區幅員廣闊，涵蓋台南14個區以及嘉義2個鄉鎮，包括關子嶺、烏山頭、虎頭埤、曾文及左鎮遊憩系統。

為了推廣觀光，高雄餐飲大學以東山的咖啡與龍眼、柳營的牛奶、玉井的芒果、南寮的椪柑與白河的蓮子，為每間店家各創造出三款充滿西拉雅在地特色的專屬甜點。

來到關子嶺溫泉區，除了能品嚐令人食指大動的桶仔雞外，還能嚐到當地農家以龍眼柴土窯慢火烘焙的龍眼乾，搭配濃郁乳酪製作出的「半熟桂圓乳酪塔」。「龍鳳酥」同樣以東山厚實的龍眼果肉，配上自家熬煮的土鳳梨餡。「義式奶酪佐柑橘凍」以果粒飽滿甘甜多汁的南寮椪柑製成。「在地小農果乾蛋糕」使用嚴選奶油調和出濃郁的奶香與柔和的酸甜甘味，再拌入在地小農產的當季果乾，以果酸香氣互相激盪。「咖啡杏仁酥皮泡芙棒」用在地東山咖啡，香味濃郁、味不酸澀，製成咖啡奶油餡。

觀光局表示，台南市白河區的關子嶺溫泉區，擁有台灣唯一泥漿溫泉水質，自日據時代即是享富盛名的溫泉鄉。西拉雅管理處選用白河最具代表性的蓮子製作關子嶺溫泉區專屬的特色伴手禮，清香滑口、甜而不膩的「蓮蓉羊羹」，成為遊客來到關子嶺溫泉區，不容錯過的特色美味與伴手佳品。

更多相關資訊可洽西拉雅國家風景區臉書

輔導店家：

岩頂自然休閒坊（台南市白河區關嶺里65-28號／06-682-3339）

龍湖山生態農莊（台南市東山區高原里109-6號／06-686-1880）

崁頭山咖啡（台南市東山區南勢里14號／0963-459-008）

五隆園咖啡民宿（台南市東山區高原里108-4號／06-686-3597）

仙湖農場（台南市東山區南勢里賀老寮一鄰6-2號／06-686-3635）

西拉雅國家風景區在地特色甜點（圖／觀光局）​

(圖/西拉雅國家風景區臉書)