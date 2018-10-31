空汙威脅下 氣喘患者擅自停藥 當心成嚴重氣喘 發作恐致命

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）32歲的王小姐是名OL上班族，從小就有氣喘的病史，在規律服藥一陣子後，自覺痊癒，再加上擔心增胖副作用而擅自停用口服類固醇藥物，直到出社會後，每天固定騎機車上班，頻繁接觸到汽機車排放的廢氣，一日上班路上竟因一時喘不過氣，致呼吸困難而暈倒在地險致命。

臺北醫學大學附設醫院胸腔內科主任周百謙醫師表示，氣喘是一種兼具支氣管慢性發炎與氣道過度反應的疾病，臨床表現型態多元。一般可依據治療方式中高劑量吸入型類固醇或口服類固醇的需求性，以及症狀影響患者生活的程度分為一般氣喘與嚴重型氣喘。

一般氣喘與嚴重氣喘患者的初期治療，均以長效型支氣管擴張劑與吸入性類固醇為主，但因嚴重氣喘症狀較為複雜且難控制，且症狀常影響患者的生活品質，故傳統作法會再搭配口服類固醇，針對較為嚴重過敏，同時兼具特定表現型的病患，進行治療。

然而，多數氣喘患者對於類固醇用藥抱有成見，常因擔憂藥物可能帶來的水牛肩、月亮臉等副作用，而自行減少用量甚至停藥，事實上此時支氣管仍處於長期發炎狀態，會導致支氣管有較高機率進行氣道再塑型的變化。

長期慢性發炎下，肺部功能持續緩慢下降，同時會失去對藥物的反應性，待再次嚴重發作時便已惡化至需送急診的程度，此時常需要拉高類固醇劑量，才能有效控制病情，相對於穩定治療患者類固醇劑量可以逐漸降階減少使用，自行降低劑量忽略臨床發炎的存在，實際得不償失。

周百謙醫師提醒，氣喘患者除應規律用藥、回診，平日生活也需盡量減少過敏原曝露，如配戴口罩，遠離塵蟎、動物毛屑、空氣污染、二手菸等；每逢季節更替，天氣變化時，也應特別注意。此外建議患者也可定期紀錄病情變化，了解各地空汙指標等資訊，做好自我評估與預防措施，就能降低嚴重氣喘發作機率，使症狀得到更良好的控制。