(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)相信讀者應該知道，南韓在1980年，曾爆發光州民主化運動。然而，南韓政府公佈最新調查結果，確認被派至光州維安的軍隊，除了對民衆使用暴力外，還對女性進行性騷擾及性拷問，噁心變態至極。

南韓《朝鮮日報》報導，由南韓國家人權委員會、女性家庭部、以及國防部共同組成的「518戒嚴軍等性暴力共同調查團」（5·18 계엄군 등 성폭력 공동조사단），在今（31）日公佈最新調查結果，確認進駐光州的南韓戒嚴軍，總共實施了17件性暴力，以及其他43件性騷擾等，違反女性人權的行為。

根據報導，共同調查團説明，大部分性暴力和性暴力，都發生在民主化運動一開始的時候，也就是1980年5月19日到21日，地點則是光州市中心，而到了後期則轉往光州郊區監獄。共同調查團調查結果顯示，受害者年齡大多為10幾歲到30幾歲的學生和家庭主婦。

《朝鮮日報》報導，有許多根本沒有參加抗議的女性，也遭到軍隊性騷擾及性虐待。雖然《朝鮮日報》報導中，有敍述這些女性受害情形，但其内容相當噁心變態，可能會讓部分讀者感到不舒服或是恐懼，因此我們決定不介紹，請諳韓文讀者自行前往連結内查閲。

報導引述共同調查團内部人士説法，這些當時受害的婦女，多不敢對外開口説明自己受害情形，並在經過30幾年後的今天，内心仍留有巨大創傷，甚至平常看到著軍服者，都會心生恐懼。

南韓光州民主運動最新調查：軍人曾性拷問多位婦女