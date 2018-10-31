AIT處長：美國有義務支持臺灣對抗脅迫

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）美國在臺協會臺北辦事處處長酈英傑今（31）日召開上任後首次記者會，並提出「四個增進」作為他未來三年任內的優先工作事項，包括增進美臺安全合作、增進美臺經濟與商業關係、增進臺灣在全球社會的角色，以及增進美臺人民的關係。

第三度駐臺的酈英傑（Brent Christensen）於今年八月履新，作為美國在臺代表，他今日在記者會中表示，在未來的三年「我期待繼續強化美臺之間的種種連結」，而在臺灣關係法（Taiwan Relations Act）將於2019年邁向40週年之際，酈英傑也提出「立穩根基、共創未來」的願景，盼臺美雙方展望未來，持續在下一個40年持續強化和擴展雙邊關係。

酈英傑表示，他的第一個優先事項是增進美臺安全合作，「我們（美國）有義務支持臺灣維持充足的自我防衛能力以對抗脅迫，這是臺灣關係法中的根本要素。此項支持臺灣國防需求的政策，在過去七屆共和黨和民主黨的政府皆一直維持一致，不但幫助推動臺灣的繁榮與民主發展，也促進了兩岸與區域的穩定。」

不過被問及媒體報導臺美不排除在臺灣海峽舉行聯合軍演，酈英傑表示，他沒有任何具體資訊可以提供，並請媒體向美國國防部詢問。酈英傑也特別強調，美國在印太戰略中明確指出，美國支持一個自由及開放的印太地區並且認為維持美國在區域中的活動至關重要。

而在美中貿易衝突升溫之際，酈英傑則表示臺美之間的經濟與商業關係仍舊「強健」，並且「我們認為進一步改善雙方經濟關係並看到彼此的經濟成長，是值得努力的方向。」他指出，共享的創新和新創傳統將確保美國與臺灣皆能從雙方持續的經濟往來中獲益。

酈英傑也表示他將持續推動支持臺灣在全球社會的參與及增進美臺人民的關係。他表示，美國一向支持並為臺灣的有意義參與國際組織大力發聲，包括聯合國相關機制及活動，以及國際刑警組織（Interpol）及世界衛生組織（WHO）等。

酈英傑強調，美國持續與臺灣進行非正式磋商及交流，使臺灣能在國際社會扮演更重要的角色，「臺灣在世界舞臺上更廣泛的參與將能使國際社會在更多的領域中受益。」

提及美國在臺協會內湖新館，酈英傑表示，「我們仍在進行最後細節的確認，希望能在年底進駐新館。」他也重申，這棟斥資美金2.55億元興建的館所是美國對與臺灣這段夥伴關係的承諾的重要象徵。

酈英傑提及，美國一直以來遵循臺灣關係法所揭示，透過臺美非官方的官員互訪來維持雙方非常強健的關係，「我相信這個做法在未來將會延續」，不過他也指出，在臺美慶祝臺灣關係法40週年的時候，「有必要時，我們將尋求邀請更多美國官員訪問的機會。」