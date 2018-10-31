關懷新住民、長者助成長   新北表揚17卓越績優社區

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）新北市政府10月30日表揚17個績優社區發展協會，本次共有31個社區報名參賽，分為「卓越組」與「績效組」，最終評選出板橋龍興社區獲得「卓越組卓越獎」，「績效組優等獎」共4名，「績效組甲等獎」12名。

表揚活動中，邀請龍興社區以及獲得績效組優等獎的三芝區福成社區、新店區北宜社區、鶯歌區永昌社區、中和區莒西社區等進行社區經營經驗分享，以期許社區夥伴永續推動社區發展業務。

獲頒卓越組卓越獎的板橋區龍興社區發展協會，以龍的傳說美化社區打造龍的故鄉，秉持「聚福護鶴齡、築愛展性平、傳藝續深根、承啟伴茁壯」目標邁進，龍興社區多年來持續關懷社區的新住民、婦女、長者及兒童，除了照顧自己社區居民外，亦積極陪伴其他社區，

執行長黃春生表示，社區持續推動新住民福利服務，感覺很有福報，因為媳婦也是新住民。

朱立倫表示，感謝新北市453個社區平日在基層無私奉獻，展現服務成果，今年度代表新北市參加衛生福利部選拔的5個社區皆全數獲獎，包括龍興社區榮獲卓越獎優等獎、福成社區榮獲績效組優等獎，北宜社區、永昌社區和莒西社區榮獲績效組甲等獎，為新北市奪得佳績，未來市府將持續選拔，以鼓勵更多社區加入福利社區化的行列。