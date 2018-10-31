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體驗東南亞祈願文化   台北南洋水燈節11月4日下午登場   

臺北市政府將於11月4日（日）下午3點在錫口碼頭、彩虹橋畔舉辦「臺北市2018多元文化活動～南洋水燈節」

By 文化組,台灣英文新聞－編輯
2018/10/31 14:22

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）在東南亞許多國家，放水燈是重要的傳統節慶，人們相信藉由水燈緩緩漂流，可以帶走一年的壞運氣，並許下對未來的祝福，臺北市政府將於11月4日（日）下午3點在錫口碼頭、彩虹橋畔舉辦「臺北市2018多元文化活動～南洋水燈節」，讓市民朋友不出國就能體驗東南亞美麗的水燈文化。

本次主辦單位準備水燈DIY及施放、美食體驗、趣味闖關、美食DIY、異國歌唱舞蹈、文化體驗等6大主題活動，並設計愛心造型水燈DIY，適合年輕朋友一起許下愛情願望，花朵造型的水燈DIY，適合親子家庭一起動手做，完成後可以寫下來年新希望。

結合各國文化特色與美食的美食體驗，像是越南攤車搭配酸甜的羅旺果汁、緬甸仰光大金寺與色彩鮮明的三色旗搭配金三角，還有印尼蠟染風情畫和娘惹糕，簡單的美食通關密語，教市民學一句越南、緬甸、印尼的問候語，再和新移民關主玩剪刀、石頭、布，讓品嚐美食變得趣味橫生。

3點開始的闖關遊戲將限量發放2,000張闖關卡，只要通過踩椰殼、認識世界節慶和找國旗3關卡，並集滿3個章戳，不但可以獲得泰國風的文宣品，還可以領到饒河街夜市50元抵用券，到饒河夜市配合店家消費，在參加完水燈節還能到夜市逛逛。

今年的主辦單位規劃2出水燈施處，愛情碼頭(救難碼頭)於下午3時開放，許願碼頭(錫口碼頭)則在下午5時20分開放，民眾可帶著自己DIY的水燈到碼頭區施放。

臺北市政府民政局表示，臺北市是一個國際化的城市，除了有5萬多個新移民家庭外，還有許多留學生和移工，在這個城市裡生活、工作與求學，來自世界各地的新移民帶來不同的生活方式與文化刺激，也賦予臺北市多元的文化風貌，使我們的城市增添更多繽紛色彩。
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