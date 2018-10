(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)天啊!這顆祖母綠怎麽可以這麽大!

《礦業日報》報導,當地時間本(10)月2日,倫敦寶田公司(Gemfields)地質學家及礦工,在非洲尚比亞,一起發現這塊巨大祖母綠,重量高達5655克拉,相當驚人。他們將這塊祖母綠,命名為獅子(當地語言為Inkalamu)。

Gemfields introduces 'Inkalamu', the 5,655 carat Lion Emerald! Head over to our post on Instagram for more details - https://t.co/qLAdjZdrBZ pic.twitter.com/g5JdONUEYr