接種流感疫苗會感冒？　醫：常見迷思之一

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合整理報導）校園流感疫苗自11月1日起正式開打，但自10月15日公費流感疫苗開打以來，疫苗出包事件不斷，各種流感相關迷思紛紛出籠，引起部分民眾的恐慌，其中「打流感疫苗會感冒」是最常見的迷思之一。醫師表示，秋季本來就是個各種病毒活躍期，若自身抵抗力較差則容易感染，因此打完疫苗感冒純屬巧合。

2017年流感疫情肆虐全美，共造成8萬人死亡，今年流感疫苗開打後，家長紛紛考慮是否該帶家中幼兒接種流感疫苗，但據美國統計，有超過半數的美國家長認為，孩子感染流感的元凶就是因為接種了流感疫苗。在台灣也有很多家長以為打了流感疫苗，就會得到感冒、甚至得到流感。對此，看看美國和台灣醫師怎麼解釋。

中央社報導，台灣疫苗推動協會理事長李秉穎表示，流感疫苗是取病毒表面特定蛋白，經純化等程序後製成，施打後會刺激人體產生免疫力。正因流感疫苗裡根本沒有活性物質，就好比「煮熟的雞蛋」，不可能孵出小雞，怎麼可能引起感冒。

任職於美國權威醫療信息網站（Berkeley Wellness.）的John Swartzberg教授表示，由於秋、冬天天氣變化大，也是多數病毒的好發季節，民眾本來就容易感冒，因此若在施打流感疫苗後感冒，民眾多會將矛頭指向流感疫苗。