【憶金庸】倪匡讚他「人生豐盛到極點」　詹宏志靠張艾嘉拿授權

（台灣英文新聞／藝文組 綜合報導）武俠小說泰斗金庸昨(30)日在香港去世。本名查良鏞的他創作多部膾炙人口的武俠小說，包括射鵰英雄傳、神鵰俠侶、倚天屠龍記、天龍八部、笑傲江湖、鹿鼎記等，而且多次被改編成影視作品，對華人文化圈影響深遠。

香港無論是左中右派，都對金庸給予極高評價，各大報章31日發表社論，形容金庸「俠氣長存」。

綜合Nownews與中央社報導，與金庸相知60載的科幻小說家倪匡感慨地說：「現在只剩下我一人了。」倪匡認為金庸的「人生豐盛到極點」，小說好看的程度是中國歷史上「5000年第一」。

圖為金庸2005年間為宣傳新版小說訪台。中央社檔案照片

此外與金庸有30多年交情的遠流出版社董事長王榮文表示，今年4月6日王榮文全家才去探望金庸，「當時他精神狀況還不錯」，金庸去世的消息對王榮文而言，有些驚訝。

王榮文與金庸認識39年，他眼中的金庸，記憶力驚人，文字力強大，「他筆下所描述的地方即使沒有去過，但仍能寫得毫無破綻，這就是天才」。

遠流曾多次邀金庸來台訪問，會面書迷，金庸對讀者甚至每個人都很客氣，王榮文表示，「一位創作力如此強大之人，卻無任何驕傲之心，這是金庸的文人風範」。

至於遠流出版社取得金庸小說授權，現任PChome Online「網路家庭」董事長詹宏志當時還在遠流服務。詹宏志說他當時能贏得授權，靠的其實是港星張艾嘉的神救援。

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早期金庸小說台灣授權在遠景出版社手上，但遠景發生財務困難，各方都想搶這塊肥肉。

有一天，詹宏志在飯店遇到金庸，金庸突然問詹宏志：「你要不要出版我的書？」詹宏志離開後馬上開始寫提案，還飛到香港與金庸面會，但並未贏得版權。

詹宏志於是出狠招，考慮在合約中提出：「簽約就先給一百萬港幣」的條件，由於詹宏志手上並沒有一百萬現金，於是他打電話給港星張艾嘉。張艾嘉非常大方立刻借了詹宏志一百萬港幣，讓他順利取得授權。

Nownews報導，原本以為拿到金庸版權後，遠流收入就能有大進帳，沒想到前一手版權擁有者遠景出版為了還債，竟同意印刷廠加印數萬本金庸小說，以低價流入市場，讓詹宏志相當苦惱。

後來詹宏志想出「典藏極品」的方式，讓正版金庸小說在台灣重新打開市場，也開發了一套上萬元的金庸小說供讀者收藏，第一年就賣了2000套，大紅特紅。

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