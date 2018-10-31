中市球賽「移」名驚人  320移工組隊角逐最高榮耀

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為助台中市移工參與市內活動，打破文化差異，進而縮短國籍間距離，台中市勞工局於10月28日舉辦「2018第三屆移名驚人中臺灣球賽X友善國際勞工嘉年華活動」，共吸引320位移工組成40組隊伍參加，冠軍隊伍更可與桃園代表隊進行友誼互動賽，讓移工朋友與民眾度過一個充滿活力的週末。

本次活動選在台中市朝馬專用足球場舉辦，除有16隊足球隊及24隊籃球隊角逐各項榮耀獎項外，也規畫女子籃球隊獎項，讓更多移工有機會參與。在激烈的競爭後，足球冠軍隊為FAMILY NO.1隊、男子籃球冠軍隊為SOLAS ONE隊及女子籃球冠軍隊為TROJANS隊。

台中市勞工局表示，為增加市民及移工朋友的參與感，設計猜測籃球及足球冠軍隊伍的趣味遊戲，在移工朋友揮灑汗水盡全力爭奪各隊榮耀的刺激感中，為活動注入一股趣味性的歡樂，讓現場移工朋友臉上充滿笑容，更縮短國籍間的距離現場安排越南傳統文化的精彩表演，

活動邀請來自大馬的歌手王艷薇帶來歌唱表演做為壓軸，讓來自各地的移工朋友、新住民及市民朋友都聽得如痴如醉、

活動結合越南中秋節慶文化，安排趣味競賽-剝柚子競速及以園遊會方式設置異國及本土台灣小吃美食攤位、異國文化特色介紹、DIY燈籠與越南春捲攤位，讓大家能體驗不同的中秋節慶文化，體現多元共榮的臺中之美。