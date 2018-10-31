（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）誠品官方臉書昨（30)日深夜po文公告：2018年，在誠品30週年前夕，邀請台灣著名繪本藝術家幾米，以幾米創作20年回顧展為主題，展出作品包含大事記、原畫、雕塑、油畫 、影像與圖書等，歡迎粉絲到誠品一起與幾米重遊 —— 「又寂寞又美好的20年」。

活動於11月3日至11月25日，在台北誠品信義店6樓展演廳免費入場，11月4日下午，幾米也將在誠品信義3樓舉行簽書會，粉絲可把握難得機會。

「有好長一段時間，我每天不停地畫了又畫，沒有任何目的 ，只是單純地喜歡畫畫罷了。我就這樣一畫畫了二十年，畫 出了我意想之外的豐饒人生。」 — 幾米

圖片來源: 中央社

中央社日前引述誠品稱，這次聯展將在台北展出近百件歷年經典繪本原畫作、2幅油畫新作，以及10月才上市的最新繪本「閉上眼睛一下下」原稿。

除此之外，幾米首度嘗試的8件最新彩色銅雕作品，也將首次亮相，令人期待。

報導指出，1998年幾米首度發表「森林裡的秘密」和「微笑的魚」，之後陸續完成「向左走．向右走」、「月亮忘記了」、「地下鐵」等作品。

繪本創作20年來，幾米累積創作成果包含出版66種書、國際版權售出191種、翻譯成20種外語、作品授權改編有2部動畫、3部電影、9齣音樂劇。

幾米開創獨有的成人敘事風格，跳脫傳統繪本框架，作品廣受好評，也曾獲比利時維塞勒青少年文學獎、瑞典彼得潘銀星獎，並多次入圍國際上最大的兒童及青少年文學獎項-林格倫紀念獎。

誠品官方臉書小編30日透露，預定在11月到來的誠品生活禮物節，也會以幾米插畫作品作為主視覺和店內佈置，今年聖誕的 誠品生活將變身一座座幾米奇幻王國！

【 我的世界都是你｜幾米創作20週年原畫展​ 】台北首展．11 月登場

展覽地點｜誠品信義店 6F 展演廳

活動日期｜2018/11/03(六) ~ 11/25(日)

11:00 ~ 21:30 免費參觀

系列講座｜bit.ly/2EyQZf2

更多資訊｜bit.ly/2Am7PJK

圖片來源: 誠品官方臉書