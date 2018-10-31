（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）隨著桃園市新住民人數超過6萬人，為預防新住民因語言文化及生活環境問題，引發家庭及社會問題，移民署桃園市服務站邀請桃園市政府辦理新住民事務單位於10月30日召開「新住民關懷網絡」會議，對桃園市新住民議題進行業務交流及問題探討。

會議中介紹「新住民發展基金」、「新住民培力發展資訊網」及「新住民免費學電腦課程」等資源，和新住民的相關權益，包含求職、福利、子女教育、衛生教育及現行政策等，希望藉由會議中的專題報告、資源介紹、案例討論、經驗分享及意見交流等，深入瞭解新住民的各項問題與需求，強化服務品質及內容，讓民眾感受政府照顧服務新住民的措施。

本次會議透過資源網絡與跨機關間的合作，讓各與會單位能更加掌握移民相關議題的現況，藉由經驗交流與分享，使各單位在移民輔導及移民服務上能更為精進。

移民署桃園市服務站主任林萬益表示，新住民所面臨的問題多元且複雜，非單一資源可完全協助，綜整轄內新住民照顧服務工作，發揮網絡聯繫及資源運作的功能，方能有效落實移民輔導。

桃園市政府於今年7月26日成立新住民文化會館，首創整合單一窗口，除民政、社政、教育、勞動、衛生、文化及法務等局處進駐外，移民署桃園市服務站也派員進駐，提升為「7+1服務」，7個局處協力，1個中央單位進駐，提供新住民全方位服務。