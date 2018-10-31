(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)川普再度語出驚人：他表示，將取消美國國籍的出生地主義，也就是給予所有在美國内出生者公民權的做法，引起討論。

日本《NHK》報導，川普在媒體訪談中，表示美國允許外國人赴美生小孩，就給小孩公民權的做法，簡直「愚蠢至極」，並強調必須停止此做法。

根據報導，川普告訴媒體，雖然美國憲法第14條修正案明文規定出生在美國者及歸化者，為美國及居住州公民，

All persons born or naturalized in the United States, and subject to the jurisdiction thereof, are citizens of the United States and of the State wherein they reside.

但他説明無修改憲法必要，並計劃以簽署行政命令方式，來終止給予在美出生外國人小孩公民權。《NHK》報導，訪問川普的媒體表示，這項新行政命令的對象，將是外國人和非法移民。

若川普計劃成真，則勢必動搖美國國籍政策的根基，引起各界討論。

美媒《Quartz》反駁，其實世界上有將近4分之1的國家，採行出生地主義，尤其在美洲大陸更是盛行，例如加拿大、美國、墨西哥、巴西、阿根廷等。不過，這些國家多拒絕給外交官子女公民權。

因此，報導警告，若美國變更國籍政策，恐讓自己成為美洲的異類。

《Quartz》介紹，出生地主義國籍政策，象徵一個國家對移民的開放程度，但也經常成為公衆辯論的焦點，例如英國由於無法承擔大量國際移民，進入該國，便在1981年，修改國籍法規，規定只有在英國出生、且父母至少一方為英國公民者，方能得到英國公民權。

不過，也有些國家是加強對移民的開放，例如《Quartz》回顧，在2000年，德國修改法律，給予長期居住德國者小孩公民權，不再限制父母國籍。

川普突然發表這番言論，應該與近日中美洲移民集團北上，準備進入美國有關。詳細情形請看我們的報導。

川普將終結美國國籍出生地主義 美媒評論這樣說