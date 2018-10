川普將終結美國國籍出生地主義　美媒評論這樣說

(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)川普再度語出驚人:他表示,將取消美國國籍的出生地主義,也就是給予所有在美國内出生者公民權的做法,引起討論。

日本《NHK》報導,川普在媒體訪談中,表示美國允許外國人赴美生小孩,就給小孩公民權的做法,簡直「愚蠢至極」,並強調必須停止此做法。

根據報導,川普告訴媒體,雖然美國憲法第14條修正案明文規定出生在美國者及歸化者,為美國及居住州公民,

All persons born or naturalized in the United States, and subject to the jurisdiction thereof, are citizens of the United States and of the State wherein they reside.