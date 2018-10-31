金庸一生成就巨大 香江一顆明珠

（中央社記者張謙香港31日電）武俠小說泰斗金庸昨天去世，終其一生，他稱得上是香港一顆明珠，既照耀了自己，也照亮許多人。

1949年中共建政前後，不少大陸人逃到香港，從上海來的人當中，有不少工商巨賈，他們來港後依舊從商，有的經營紗布廠，有的經營航運，成就了香港日後的繁榮進步。

1948年，金庸也從上海移居香港，但他卻以文字為生，於50年代開始在報紙副刊以筆名金庸連載武俠小說，也是從這裡開始，香港誕生了一位偉大的武俠小說家。

金庸大概自1955年起寫第一套武俠小說「書劍恩仇錄」，到1972年寫最後一套小說「鹿鼎記」，前後寫了10多套。從他寫第一套小說起，其作品就伴隨著港人成長，是許多港人的精神讀物，每天都浸淫在小說各種人物和各招各式之中。

金庸剛寫小說時，老一輩的人只能靠購買報紙來閱讀，比如早年的新晚報及後來的明報。其後，他的小說在電台廣播，由人聲演譯，也別具滋味，吸引了不少人在大氣電波之中收聽。

踏入70年代，香港電視發展轉趨熱絡，1976年佳藝電視台拍攝了「射雕英雄轉」，當時這套劇集迷倒了不少學生和家庭，風靡一時。

今年60歲的朱嘉華說，他在中學時代每天追看這套電視劇，其後為了急於看結局，於是哀求父母買了一套「射調英雄轉」。這也是他首次看武俠小說，自此就迷上了金庸的書，至今未離手。

當時佳藝電視所拍攝的劇集也造就了藝人成名的機會，比如主演郭靖的白彪和黃蓉的米雪，紅極一時，每天成為報章影劇版的新聞主角。

港人對這套劇集尤其深刻的是其主題曲，由黃霑譜曲和填詞，歌詞一開始是「絕招，好武功，十八掌一出力可降龍……」，最後一句是「誰是大英雄」。

這首歌至今許多人都朗朗上口。

其後，無線電視台先後拍攝金庸的作品「倚天屠龍記」、「射雕英雄傳」、「神雕俠侶」和「鹿鼎記」等，這些劇集每晚吸引大批港人觀看，也令主演的藝人如鄭少秋、劉德華、梁朝偉等走紅。

以金庸作品拍成的電視劇或電影，在整個80年代不但是香港學生和各個家庭每晚的消遣和娛樂，他的小說更是學生們增進中文水平必備之物。

如今年近60的人大概還記得在中學時代，幾乎人人手上都有一套金庸武俠小說，課堂上的老師也會鼓勵學生閱讀，認為他的小說文學底蘊豐富。

事實上，金庸的小說其後也從大眾化的休閒讀物走向了學術殿堂，一些大學有金庸學。去年初，香港文化博物館更常設了金庸館，展示了相關資料。

近年來，金庸的小說更走向國際舞台，他的作品「射鵰英雄傳」有英譯本並在英國出版。

從70年代至今，金庸筆下的角色常常出現在本地電視劇、電影、電台廣播節目和舞台劇，家喻戶曉，金庸把武俠小說推向顛峰，這種成就不但令他成為眾人心中的「大俠」，也令他受到北京和港府敬重。

已故中共領導人鄧小平據稱也是金庸迷。他於1981年接見來訪的金庸，當時兩人一見如故，金庸返港後，即給鄧小平寄送一套小說全集。也就是在鄧小平會見金庸之後不久，金庸小說在大陸「開禁」，很快成為暢銷書。

10多年前，大陸方面也開始把金庸的小說拍成電視劇，並在香港播放，同樣受到歡迎。

金庸從50年代寫作至今，足以影響兩代港人，如今去世，大概又會掀起一番緬懷，電視台或許會重播相關劇集，讀者可能會從家中書櫃的藏書中拿出他的小說重頭細閱。

也可能會有人到金庸館緬懷「查大俠」一番，在館內看看他的筆跡以及小說的早年印刷版本。

金庸走了，但作品永留存，未來必定繼續發光發亮，如同明珠般鑲嵌在港人心中。（編輯：周慧盈）1071031