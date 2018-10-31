珍古德與義美同歲　身體力行只為創造更美好的世界

（台灣英文新聞 / 林靜怡、李子偉 桃園南崁採訪報導）國際知名黑猩猩專家珍古德博士(Dr. Jane Goodall)於本(10)月31日，率領國際珍古德協會(The Jane Goodall Institute)團隊造訪義美食品位於桃園南崁的觀光工廠。

自1996年來台成立國際珍古德協會後，珍古德博士每二年會固定來台訪視，這次是第19次。如同以往，珍古德博士的訪台行程即乎是滿檔。這次停留7天的她，26日晚間她以「希望」(Reasons for Hope)為題在台北進行演講，並且南下長榮大學參加「根與芽動物嘉年華」活動。

成立於1934年3月30日，義美食品公司秉持「勤儉是家本、勤儉是國本、勤儉更是環保的根本」，長期致力於關注環境保護和動物保育的議題與工作。同年4月3日出生的珍古德博士因熱愛野生動物，長期投入瀕危黑猩猩的保育與研究，讓她對大自然與野生動物有了更深的理解和感受。

為了鼓勵大家重視環境保護與地球的永續，珍古德博士帶著象徵「希望」的猴子娃娃-Mr. H在29年中走訪世界各國演講，「鼓勵年青人採取行動，讓動物、環境以及彼此的世界更加美好」。今年84歲的她相信，世界的未來掌握在年輕一代的手中。

義美食品總經理高志明與珍古德為舊識，兩年前兩人相聚時高志明說，珍古德博士出生時與義美食品創立同年，因為這樣的機緣，他特別關注珍古德博士的國際保育行動，也感謝她40年來對台灣動物保育工作的貢獻。

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▲國際知名黑猩猩專家珍古德博士(Dr. Jane Goodall)。(照片由台灣英文新聞拍攝)