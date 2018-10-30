20世紀武俠小說泰斗  金庸病逝世享壽94歲

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）華人界武俠泰斗查良鏞（筆名金庸）今（30）日病逝於香港養和醫院，享壽94歲。

金庸生於1924年3月10日，浙江海寧人。1950年代開始，以筆名「金庸」書寫多部膾炙人口的武俠小說，包括 《射鵰英雄傳》、《神鵰俠侶》、《倚天屠龍記》、《天龍八部》等。數十年來，多部作品屢屢獲翻拍成電影及電視劇，奠定其武俠文豪地位。

事實上，金庸初出社會，是進入了媒體業，1946年進入上海《大公報》，擔任新聞編譯工作。1955年，他以 《書劍恩仇錄》這部著作一炮而紅。1959年，金庸在香港創辦《明報》，撰寫社評，以敢言著稱，更透過報紙連載多部小說。

金庸好友倪匡曾表示，金庸原本想讓神雕俠侶中的男女主角終身不得相見，但正值《明報》草創時期，「若讓小龍女躍下絕情谷後消失，楊過鬱鬱終生」，恐怕讀者不買帳，會一怒之下拒看《明報》，為了銷量不得不以喜劇收場。

直到1972年，金庸完成《鹿鼎記》後封筆，期間共撰寫了15部武俠小說，被喻為20世紀最具影響力的武俠小說作家。金庸曾把14部著作的首字聯成一副對聯：飛雪連天射白鹿，笑書神俠倚碧鴛。1970年的《越女劍》並未列入對聯內。

金庸幾乎已成武俠代名詞，論其著作何以能成為經典？除結合蕩氣迴腸的武術、人文歷史、天文地理，更不乏懸疑、言情等元素。他的小說總是充斥著憂國憂民的氣魄與俠義的人格塑造，金庸因此有「俠之大者」之美譽。

金庸一生有三段婚姻，1948年與杜治芬結為連理，1953年再娶，第二任妻子是新聞記者朱玫，育有二子二女。1976年，金庸主動結束第二段婚姻，娶了小他29歲的林樂怡為妻。金庸迷常戲稱外表清麗的林樂怡為「小龍女」，兩人戀情傳為一段佳話。