台中市登革熱破百 一口氣增12例

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）天氣漸涼，但台中市登革熱疫情仍在延燒，新增12例登革熱本土病例。今年截至目前國內累計169例登革熱本土病例，其中台中市就占了101例，新北市43例居次。登革熱疫情雖逐漸趨緩，但民眾仍應保持警覺，澈底清除環境積水容器，避免病媒蚊孳生

疾管署今（30）日公布，國內新增12例登革熱本土病例，均居住臺中市，為7男5女，年齡介於10歲至80多歲，發病日介於9月6日至10月20日。

12名個案分別為居住於太平區（頭汴里、豐年里）7例、北屯區（松茂里）2例、大里區（大里里）、霧峰區（中正里）及西屯區（上石里）各1例，新增個案隱藏期介於1至49天。

疾管署解釋，太平區7名個案在9月初就類似感冒、筋骨痠痛等症狀，但都已痊癒，經衛生單位此次主動前往擴大疫調後發現並確診，一起納入新增病例，故隱藏期增長。

疾管署呼籲，一旦出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，可先至「預防登革熱專區」查詢登革熱NS1快篩院所等資訊後就近就醫並主動告知活動史；也提醒醫療院所如遇有疑似登革熱症狀的病人，可使用登革熱NS1抗原快速診斷試劑輔助診斷，以利及早診斷通報與執行防疫工作，降低疫情傳播的風險。