賓州法院提前至11月19日宣判　孫安佐有望當天搭機返台

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）藝人孫鵬、狄鶯之子孫安佐(An Tso “Edward” Sun)，被控在美非法持有彈藥，並於8月28日認罪，聯邦法院原訂12月11日宣判，但在孫安佐律師請求下，法官在美東時間29日下令宣判庭提前至11月19日舉行。

孫安佐3月下旬揚言掃射在賓州就讀的高中，被控恐嚇開槍掃射校園，遭美國警方逮捕。6月4日他在賓州德拉瓦郡中級民刑法院就恐怖威脅罪認罪，法官判處4至23個月徒刑，並同意由聯邦機關接管本案。

聯邦機關隨後指控孫安佐以非移民簽證，在美國非法持有彈藥，孫安佐8月28日在賓州東區聯邦地區法院出庭認罪，承審法官昆諾斯（Nitza I. Quinones Alejandro）排定12月11日宣判。

中央社報導，孫安佐案辯護律師凱勒（Robert Keller）8月28日當天在庭上詢問，在觀護單位已同意加速處理的情況下，宣判庭能否提早舉行。昆諾斯回答會視情況配合。

凱勒當天受訪表示，將盡力爭取法院在未來30至60天內宣判，儘快讓孫安佐返回台灣。

報導指出，根據線上卷宗資料，凱勒8月29日致函昆諾斯，請求將宣判庭提前至11月13日或14日，並指聯邦助理檢察官沃爾夫（Sarah Wolfe）沒有異議且那兩天都有空，聯邦觀護人柯波拉（Mark Corpora）也同意宣判日期提前，以加快處理程序。

院方在當地時間29日公布，昆諾斯同意凱勒請求，下令孫安佐案宣判庭改至11月19日上午10時（台灣時間當天晚間11時），在位於費城的賓州東區聯邦地區法院召開。

以非移民簽證在美國持有彈藥屬於聯邦重罪（felony），最重可處10年徒刑、罰款25萬美元及3年獄後監督（supervised release）。

孫安佐3月被捕以來，已被拘留超過7個月。由於孫安佐認罪且放棄上訴等權利，昆諾斯也已簽署司法遞解令（judicial order of removal），只要孫安佐服滿聯邦刑期，可直接在法警押送下遞解回台，不必經歷美國國土安全部移民暨海關執法局（ICE）等單位曠日廢時的驅逐程序。

觸犯聯邦重罪的孫安佐一旦被遞解出境，除非獲准，否則終身不得再入境美國。

有媒體報導稱，孫安佐有希望在宣判當天直接搭機返台，意謂在一個月之內，狄鶯一家三口可望在台灣團圓。