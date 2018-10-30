人心莫測？《親密陌生人》帶你揭發伴侶內心隱藏的秘密

（台灣英文新聞／朱明珠 採訪報導）你敢玩超越真心話大冒險的「公開手機」遊戲嗎？韓國電影《親密陌生人》由柳海真、趙震雄等人領銜主演。本片描述在看似完美的夫妻、童年玩伴聚會當中，因為眾人開始玩起「公開手機」遊戲，因而發生一連串難以收拾的連鎖效應，讓多年夫妻之情和超過40年的友情面臨崩解。

現代人對智慧型手機的重度依賴性，如同癮君子戒不了的癮，手機裡更詳細記載了行程、簡訊、電話和郵件等，就如同一個人的人生黑盒子，再透過演員的精湛演技，勢必引起觀眾們的共鳴，讓觀眾看到這些上流社會的人的痛苦與難關，並揭露每個人內心深處隱藏的秘密。

導演李在奎表示，現代人沒有手機就活不下去，這也意味隨着文明發展，手機比電腦更小、更智能，但反而成爲枷鎖，手機也像是最瞭解自己的朋友。但有時候還是想離開這個朋友，也讓我將這種心情拍成電影，並期望觀眾能夠看得開心，但在笑聲背後，也希望觀眾一起思考依賴手機的意義。」

因為實境節目《一日三餐》、《尹食堂》而大受歡迎的實力派演員李瑞鎮也參與演出，他擔心表示：「真希望看完我們的電影之後，不要出現夫妻、情人因為玩這種遊戲而吵架甚至分手。」

這部超越「真心話大冒險」的愛情驚悚新片《親密陌生人》，台灣也將於11月2日正式上映。欲知本片最新消息，請上電影官方部落格與臉書粉絲團查詢。