強化外館急難救助　外交部提12項改革

（臺灣英文新聞／社會組 臺北報導）我國駐大阪辦事處處長蘇啓誠9月間因工作壓力大輕生，外交部今（30）日針對駐外館處國人急難救助機制改革召開記者會，盼以「課責合理、救助有效」為目標，在有限的外交人力資源下，有效協助真正需要急難救助的國人，並編列相關經費，以提升緊急救援能量。

根據外交部會後新聞稿，一個多月以來，外交部長吳釗燮與主任秘書李光章召開多次會議，最後提出12項改革行動，以「課責合理、救助有效」為兩大核心目標，盼重新確認外館急難救助的合理範圍，強化同仁緊急應變及施助國人能力，提升對旅外國人急難救助的能量的同時，減低濫用外交資源的情況。

首先，外交部將修訂「旅外國人急難救助實施要點」，參考先進國家重新訂定急難救助範圍，合理規範駐外同仁職責，並擴大對外宣導急難救助的服務項目。

外交部同時也將參考日本做法，編製「自我處理旅外不便」文宣，提供民眾自行排除一般性困難的處理建議，以減少非急難相關事項，卻誤用或濫用外館急難救助機制的情形。

其次是藉由將現有桃園機場「緊急聯絡中心」定位為「Call Center」， 優化其轉接功能及通報作業流程，落實急難救助案件的分流與追蹤，且在必要時可迅速擴增接聽能量。Call Center也將逐案編號方便後續追蹤。

此外，駐外館處既有緊急聯絡手機則維持運作，且外交部將增設急難救助專線設置錄音功能，以利釐清投訴爭議，保障求助民眾與駐外同仁雙方權益。

外交部也將針對重大投訴爭議時設置任務性評議委員會，邀請社會賢達人士擔任外聘委員參與評議，對爭議事件進行公正公平的檢視，以維護國人及同仁應有權益。

最後，外交部表示將推廣國人旅遊保險觀念，以強化保障旅外國人的基本權益。

而針對協助旅外國人急難救助的部分，外交部則提出七項改革措施，包括精進緊急應變作業規範、 結合駐在國救災能量、善用數位通訊軟體提供國人即時資訊、強化外館人員調度彈性、建立即時通訊機制、強化駐外人員應變能力，以及編列急難救助經費。

外交部指出，一旦發生不可抗力或特殊重大災變，為協助及緊急安置國人，外交部未來將增加相關經費的編列，以提升緊急救援能量。

外交部提及，國人每年出國旅遊已達千萬人次，而根據去（2017）年統計，駐外館處協助旅外國人急難救助事件即高達5千952件。駐外館處肩負維護旅外國人安全之責，外交部將在職責範圍內全力提供必要協助。