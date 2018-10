(臺灣英文新聞/政治組 綜合報導)習大大崩潰了?波蘭電視臺竟然這樣全面支持臺灣。

綜合媒體報導,波蘭電視節目中,竟然請了一位會說中文的來賓,表示波蘭人希望臺灣獨立,以及「對中國說NO,對臺灣說YES」。

綜合媒體報導,節目到最後,來賓們都舉起牌子,寫著「Say NO to China, Say YES to Taiwan」的牌子,並祝福臺灣。