高雄「新」種子赴越進行職場交流    強化競爭力

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）配合政府新南向政策，高雄市政府協助12名高中職學生赴越南進行職場體驗，10月11日在高雄市中正高工辦理成果發表會，高雄市教育局長肯定師生勇於嘗試及學習的勇氣，現場約有80位高雄市高中職師生參加。

高雄市政府首開「新南向種子國際職場體驗活動」，帶領高中職學生赴越南進行職場體驗交流，中正高工老師黃孜穎與郭耀輝於7月29日至8月11日帶領12名學生前往越南永福省進行為期14天的職場體驗見習，其中6位學生是越南新住民子女。

學生在越南台灣商會聯合總會河內分會的協助下，進行課程會議見習、管理及經營實務、幹部訓練等管理課程，在實作體驗方面，在操作員指導下協助塗料送貨與貨單查驗清點、品質精密檢測課程及實務操作、生產線等見習體驗。

帶隊老師黃孜穎表示，透過不同職場的總經理、特助、廠長等人熱情而詳細的介紹公司經營管理模式、生產流程、越南當前的世界經貿地位、未來展望，更讓學生了解到職場上最重視的態度、語言及實力。

教育局長王進焱表示，國際職場體驗，是促進與產業接軌的方式之一，一方面老師透過職場體驗瞭解現在產業需求，教導符合產業所需人才，另一方面學生可透過交流學習，認識自己的興趣及開拓對產業的了解，作為未來選擇工作的參考。希望藉這次的經驗分享，提供師生不一樣的學習方式，讓更多人更認識這些國家，讓自己的職業選擇更廣、生涯發展更多元。