WWF《地球生命力報告》：1970年迄今野生動物族群數下降60%

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）由世界自然基金會(World Wildlife Fund, WWF)每兩年發佈一次的《地球生命力報告》(Living Planet Report)於本(10)月30日出版，該報告揭露，集約農業(精緻農產品)、土壤退化、漁業的過度捕撈、氣候變遷、塑膠汙染等，都是威脅今日生物多樣性的主因。

法媒《La Tribune》近日報導，根據2018年版《地球生命力報告》，1970年到2014年間的生物多樣性族群數，無論是魚類、鳥類、哺乳類、兩棲動物還是爬行動物，逾4,000種野生動物族群數下降了60%。

若將2018年版和2016版相比較，在兩年間，全球生物多樣性下降比率為2%。然而在2010年版《地球生命力報告》，其數字僅有52%，有此可見全球生物多樣性的數量正在迅速下降。

為此，WWF提出警告，地球上各種野生動物消失的速度較數百年前快100至1,000倍；這是由於人類對生態系統施加的壓力所致。站在科學家的立場，這顯示第六次大滅絕已經開始。

因此，與其走回頭路，「不如重新深思我們的生產與消費方式」，以期在2020年中國北京舉辦締約方大會(Conference of the Parties)時，可擬定相關保護工作以達到「2030年生物多樣性達零淨損失(no net loss, NNL)的目標」。

美國WWF總裁兼首席執行官Carter Roberts在官網上表示，對我們的生存至關重要的自然系統，如森林、海洋和河流都在持續衰退。世界各地的野生動物還在繼續減少。 而這份報告提醒著我們要改變方向。畢竟，現在已是時候平衡我們的消費與大自然的需求，並保護我們唯一的家園：地球。