泰媒來台考察拍攝  向東南亞推廣屏東之美  

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為向東南亞遊客推廣屏東觀光，屏東縣政府與交通部觀光局、駐泰辦事處邀請泰國知名主持人等媒體團隊於10月27日至31日到屏東進行五天考察拍攝行程，前來見證參與流傳百年的「東港迎王平安祭典」，同時也為「2019台灣燈會在屏東」宣傳。

在泰國享有高知名度的主持人Dr. Siddhini Kittisiddho此次走訪屏東市慈鳳宮、屏東玉皇宮、恆春高山嚴福德宮、車城福安宮、東港東隆宮等廟宇，還有參觀落山風藝術季、華泰瑞苑的蔣公書齋、屏東海生館、四重溪溫泉、大鵬灣國家風景區體驗划獨木舟、華僑市場等地。

Dr. Siddhini Kittisiddho表示，這是他第一次造訪屏東，不僅品嚐到萬巒豬腳、客家高麗菜封、綠豆蒜等好吃美食，還來到「落山風藝術季」，令人嘆為觀止的裝置藝術，很適合拍「網美照」，就連住在全台唯一摩洛哥風格的會館裡，都像置身在皇宮裡，好想多留在屏東幾天。

民宿協會理事長林榮欽表示，本次盡地主之誼，能夠好好招待泰國來的朋友，覺得很開心。盼持續多多邀約安排各國的網紅或部落客前來屏東踩線，將屏東的觀光資源宣傳推廣到國際，讓更多國家的民眾知道屏東、了解屏東，進而提升國際旅客到屏東觀光的人數。

屏東縣觀光傳播處表示，新南向政策開放泰國旅客觀光免簽證後，赴台旅客明顯倍數成長，泰國民眾普遍熱衷於參拜廟宇，宗教最能成功凝聚人心的文化現象，將觀光結合宗教文化，透過傳統儀式、宗廟建築和人文歷史等景點，再串連鄰近觀光特色及美食小吃，體驗不同文化洗禮，推展全新的旅遊型態讓泰國朋友愛上屏東。