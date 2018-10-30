接見美智庫訪團　蔡英文：臺灣是值得信賴的夥伴

（臺灣英文新聞／政治組 臺北報導）總統蔡英文今（30）日表示，臺灣是值得各國信賴的夥伴，期盼與其他理念相近國家合作，促進印太區域的開放及繁榮。

蔡總統週一接見美國華府智庫國家亞洲研究局（National Bureau of Asian Research）訪問團，並在會後由總統府提供新聞稿。蔡總統表示，臺灣是值得大家信賴的夥伴，「我們也有決心與其他理念相近國家合作，一起讓印太區域變得更加開放、繁榮、自由。」

蔡總統指出，近年來國家亞洲研究局發表的研究報告，都會不時提到臺灣，這也證明了臺灣在區域內扮演非常重要的角色，此次訪團將拜訪臺灣亞洲交流基金會，她也期盼訪團能進一步了解，臺灣如何透過「以人為本」的方式，與新南向國家在教育、醫療衛生、農業發展及技術創新等方面，分享臺灣經驗。

談及新南向政策的推動，蔡總統表示，政府積極提升臺灣和鄰近國家的關係，透過合作方式，來促進區域繁榮與穩定。她也表示，政府不但持續與新南向國家強化經貿連結，也以具體行動與理念相近國家，像是美國，提升經貿夥伴關係，「我們的企業像是中油、臺塑，在今年增加對美投資，農業訪問團也在上個月到美國簽署採購意向書。」

蔡總統提及，過去一年來，全球的政治經濟，尤其在經貿部分，出現很多劇烈變化，「面對這些複雜情勢，我們在自由化、法規透明、體制改革等層面，也不斷努力與國際接軌，打造一個更具有競爭力的臺灣。」