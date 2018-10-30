王文洋告「人生伴侶」妨害自由　北檢不起訴

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）宏仁集團總裁王文洋去年(2017年)與「人生伴侶」呂安妮分手後，近一年來始終無法見到兩人19歲的兒子王銓勵。王文洋質疑呂安妮阻撓父子見面，控告呂安妮妨害自由及侵害王銓勵的受教權。

北檢偵辦後認為罪證不足，今(30)日將呂安妮不起訴。

宏仁集團總裁王文洋和呂安妮情牽多年，兩人育有一子王泉力(已改名王銓勵)，但呂安妮始終只被外界稱為王文洋的「人生伴侶」。

台北地檢署曾在16日傳喚呂安妮出庭，釐清案情。當天庭訊約1小時左右結束，呂安妮步出台北地檢署時，記者問她對於王文洋的指控有無要反駁、當中是否有誤會等；呂安妮僅簡單回「謝謝大家關心」。

另外檢方16日也以證人身分傳喚王銓勵出庭；王銓勵離開北檢時並未發言。

《自由》報導，去(2017)年9月，王文洋與呂安妮、王銓勵餐聚後，便和兒子失聯，王文洋因而懷疑呂安妮控制兒子的行動。此外，王文洋幫兒子申請英國知名大學就學許可，兒子卻未就學，王文洋也為此指控呂安妮影響兒子的受教權。

對於王文洋控告母親一事，王銓勵作證稱，不了解父親為何對母親提告，並指母親從未妨害他的自由。

王文洋另對呂安妮提起民事交付子女告訴，但今(2018)年8月雙方出庭後已達成共識，同意讓兒子去英國留學，王文洋因此撤告。

刑事部分，王文洋委任的律師則希望能透過檢方確認小孩的安全，並讓他順利出國受教，即表達不再追究。