中國變相重開虎骨、犀牛角交易　遭批保育大倒退

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）中國國務院29日發布通知，稱將在「特殊情況下」允許老虎與犀牛相關製品買賣，此舉立刻引發全球保育團體大加撻伐。

1993年，中國曾頒布《關於禁止犀牛角和虎骨貿易的通知》，嚴禁相關用藥買賣。然而，周一國務院卻頒布了《關於嚴格管制犀牛和虎及其製品經營利用活動的通知》，變相允許部分交易。

通知內容指出，「對因科學研究、資源調查、宣傳教育、治病救人、文物保護、文化交流、執法監管等特殊情況需要出售、購買、利用、進出口犀牛和虎及其製品的，要依法申請行政許可」。

「因醫學研究或臨床救治危急重症、疑難雜症等，需要利用犀牛角或虎骨的，僅限從除動物園飼養、繁育之外的人工繁育犀牛和虎，獲取犀牛磨角粉和自然死亡虎骨，並在符合條件的醫院，由符合條件的處方醫師實施。」

《美聯社》報導，世界自然基金會（World Wildlife Fund）批評中國此舉恐帶來災難性後果，將使盜獵、走私者在合法交易的掩護下大行非法買賣。

根據英國非營利組織環境調查機構（Environmental Investigation Agency），儘管中國存在虎骨與犀牛角交易禁令，卻仍允許國內老虎繁殖場之運作，從死去老虎的屍身取得虎骨，並以醫療目的為由默許相關買賣。

該機構痛批，中國此舉無啻公然的保育大倒退，大大破壞了全球對老虎與犀牛保育的相關努力。

根據2016年第三屆亞洲老虎保育部長級會議（Third Asia Ministerial Conference on Tiger Conservation）上提出之報告，全球野生虎數量約剩3,890隻。中國圈養的數千隻老虎，生存環境也遭批相當不人道。至於犀牛數量，研究顯示全球只剩不到3萬隻，盜獵行徑亦持續威脅犀牛存續。