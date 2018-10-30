普悠瑪雙駕駛人力缺　賴揆盼剛退休司機協助

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）普悠瑪號、太魯閣號今(30)日起採雙駕駛制度。行政院長賴清德今指出，台鐵人力補足前，可請剛退休的駕駛以專案方式回來；交通部長吳宏謀說，盼剛退休的駕駛員，能協助台鐵度過人力短缺的難關。

立法院會今邀請行政院長賴清德及相關部會首長列席，報告「中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算案」編製經過並備質詢。

交通部長吳宏謀日前宣布，自30日起，在ATP功能還沒完善前，台鐵普悠瑪號、太魯閣號將啟用雙駕駛，讓司機員能專心開車。不過，普悠瑪調查小組召集人吳澤成昨(29)日曾表示，調查小組過去就「強烈建議」台鐵局採用這項作法，人力不夠的問題，「他們（台鐵）要去想辦法」。

今(30)日在立法院會中，有立委質詢時指出，普悠瑪號、太魯閣號要改雙駕駛，但人力從哪來，如果兩位都是過勞司機，她質疑，旅運安全國人是否能接受。

中央社引述吳宏謀表示，普悠瑪號、太魯閣號雙駕駛，是為加強行車安全，現在駕駛員也需要培育，有很多年輕的駕駛搭配有經驗的駕駛，「培育過程也是必要的」。

報導也引述賴清德說，雙駕駛有個做法能提供交通部參考，像是剛退休的普悠瑪號、太魯閣號司機，可以在台鐵人員還沒聘足前，以專案來擔任雙駕駛中的一個工作，可能是一年或兩年；人力不足有很多方式來做，屬於中長期各項人力需求，一定要制度性面對，也是未來體檢台鐵必須要做的。

此外有立委問到，未來普悠瑪號、太魯閣號雙駕駛後，人力如何調度。吳宏謀說，目前經過內部人力檢討，普悠瑪號18列車、太魯閣號8列車，總共26列車，所需駕駛員人次是67人次，經整體駕駛員班表調度，認為是可以承擔雙駕駛。

吳宏謀說，台鐵進用的新進人員陸續到位，以往有所謂駕駛員培育計畫，就由有經驗的駕駛搭配年輕駕駛，做雙駕駛；有些熱心、剛退休的駕駛員，現在希望他們回來，協助度過台鐵人力比較缺的難關。

賴清德表示，去(2017)年12月29日行政院優先核給台鐵1907人力，其中包括385名司機，107年已錄取200名，也正在訓練，提供給台鐵人才養成，達到一定程度後可以擔任副駕駛；明年、後年還有185名，要求台鐵儘速聘用完畢。

賴清德說，安全是最重要核心價值，如果調查小組中的專家學者建議，普悠瑪號、太魯閣號要改為雙駕駛確保安全，必然要想盡辦法、克服困難來完成要求，不宜以過去台鐵人力不足，當執行最高安全原則時，又來批評雙駕駛的政策，「這是不宜的」。