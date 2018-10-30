蔡英文：僑胞是臺美關係重要橋梁

（臺灣英文新聞／政治組 綜合報導）總統蔡英文今（30）日美洲僑胞訪團時表示，訪團僑領不僅是僑社精英，在美國主流社會也有許多的貢獻，是臺美關係的重要橋梁。

蔡總統週一上午在總統府接見美洲合勝總堂及各支堂首長回國參訪團，並在會後由總統府提供新聞稿。蔡總統提及，近年來國際政經情勢有許多變化，其中穩健的臺美關係是捍衛民主、維持印太區域的和平穩定非常重要的基石，而「訪團僑領不僅是僑社精英，也在美國主流社會有許多的貢獻，是臺美關係的重要橋梁。」

蔡總統指出，合勝堂已經創立143年，除了堅定支持國家，在僑胞之間的情感聯繫、在地權益的提升，或是僑社排解紛爭上，也都有許多的貢獻。她表示，她要特別感謝大家，在海外做政府最有力的後盾，也期盼未來彼此有更多交流。

過去兩年多來臺美交流越來越密切，經貿關係也持續成長，蔡總統提及，臺灣中油將從美國採購250億美元的液化天然氣，臺塑石化和鴻海集團也分別推動在路易斯安納州和威斯康辛州的投資案，「這些合作都有助於臺美夥伴關係的提升。」

蔡總統接著表示，不只加強與理念相近國家的合作，政府也積極推動國內產業轉型升級、吸引外國企業前來投資，「我們會持續努力，讓世界看到臺灣的實力和表現。」