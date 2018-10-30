桃市500移工球賽逐榮耀  獎金上看3萬6

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）桃園市政府勞動局於10月28日在中原大學體育館辦理「2018 VIPT桃園盃移工體育競賽」初賽，一早由泰國移工樂團及中原大學熱舞社啦啦隊表演為活動熱情開場，王局長安邦蒞臨現場進行開幕活動，並與桃園市政府勞動局吉祥物「有頭鹿」共同進行開球儀式，現場氣氛熱鬧非凡。

根據統計，桃園市外籍移工約有11萬人，局全台之冠，移工隻身來台，時常利用空閒時間組隊參加各項球類運動，透過運動放鬆身心。本次比賽項目包括足球、排球、籐球、羽球及籃球等，共計90餘隊，超過500名越南、泰國、印尼、菲律賓四國移工選手參加比賽，角逐各項榮耀獎項，讓移工朋友以球會友，友善交流。

另為增加移工選手與加油團的參與感，設計8人1組的多人跳繩趣味競賽，讓移工朋友在盡力爭取各組獎項的緊張時刻注入一股趣味性的歡樂，也讓現場移工朋友臉上充滿輕鬆笑容，更縮短國籍間的距離。

「2018 VIPT桃園盃移工體育競賽」將於11月4日同一場地辦理球類比賽最終決賽，賽事精彩可期，歡迎市民朋友到場觀賽一同為移工朋友加油打氣。

競賽由各隊抽籤分組，各隊將會與不同國籍的隊伍一同競技，各項競賽獲獎前6名的隊伍可以獲得獎金禮卷、獎盃、獎牌，最高獎金高達3萬6仟元。

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