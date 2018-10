世界逾90%兒童每天曝露在有毒空氣中　WHO：健康和發展受阻

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導)世界衛生組織(World Health Organization)在「首次全球空氣污染與健康大會」開幕前夕,發佈了《空氣污染與兒童健康:清潔空氣是良策》(Air pollution and child health)報告,估計2016年就有大約60萬名15歲以下兒童因環境和家庭空氣污染而死亡。

世衛組織表示,全球15歲以下兒童,93%暴露在超出世衛組織空氣品質指南的環境細顆粒物(PM2.5)濃度,當中包括6.3億5歲以下兒童和18億15歲以下兒童。

另外,在世界各地低收入國家和中等收入國家,5歲以下兒童暴露在超出世衛組織空氣品質指南PM2.5濃度標準的比例有98%,若和高收入國家的52%相比,是相對較高的。

世衛組織總幹事譚德塞博士(Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus)表示,受污染的空氣正在毒害數百萬兒童並毀掉他們的生命。這是不可原諒的。每個兒童都應當能夠呼吸清潔的空氣,這樣他們才能成長並充分發揮其潛力。

據報告闡明,如果孕婦暴露在受污染的空氣裡,有可能過早分娩並產下體重較輕的瘦小嬰兒。另外,空氣污染還會影響新生兒的神經發育和認知能力,並且有可能引發哮喘和兒童期癌症。而暴露在高濃度空氣污染的兒童,在往後的生命成長歷程中,其罹患心血管疾病等慢性疾病的風險也將隨之提高。

世衛組織公共衛生、健康問題的環境和社會決定因素司司長Maria Neira博士表示,空氣污染正在阻礙兒童大腦的正常發育,並以超出我們想像的更多方式影響他們的健康。而其實,我們有許多能減少危險污染物排放的簡單方法,如加速轉向清潔的烹飪和取暖燃料和技術,鼓勵使用更清潔的交通工具,促進節省能源的住房和城市規劃。

對於兒童為何較容易受到影響,世衛組織說明,首先是兒童的呼吸速度比成人快,因此會吸收到很多的污染物。第二是兒童的大腦和身體尚處於發育中,又加上他們的活動空間,也就是平常的生活空間較接近地面,所以會吸收濃度較高的污染物。第三則是室內空氣的影響,若家裡經常使用污染性燃料和方式烹飪、取暖和照明的話,這些瀰漫在空氣中的污染都將影響兒童和幼兒的發育。

世衛組織首次全球空氣污染與健康大會( First Global Conference on Air Pollution and Health)於10月30日星期二在瑞士的日內瓦開幕。這次會議希望促使世界各國領導人,從衛生部、能源部和環境部部長到各城市市長、政府間組織負責人、科學家等,針對這一嚴重健康威脅每年縮短約700萬人生命的問題與解決方案,做出行動承諾。