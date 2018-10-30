櫃檯買賣股票市場現況：

一、開戶數：

本年10月26日累積開戶數為15,811,450戶，較10月19日累積開戶數15,812,944戶，減少1,494戶，減幅約0.009%。另本年10月26日現股當日沖銷累積開戶數為1,649,639戶，較10月19日現股當日沖銷累積開戶數1,644,302戶，增加5,337戶，增幅約0.32%。

二、華僑及外國人開戶數：

本年10月26日止華僑及外國人在各證券商累積開戶數174,500戶較10月19日開戶數174,319戶，增加181戶，增幅約0.10%。

三、股票成交量值概況：

(一)本年度上櫃股票截至10月26日止日均值為343.96億元，總成交金額為69,135.00億元，其中盤後定價交易金額為221.41億元。另本年度截至10月26日止現股當日沖銷交易總買進成交金額占市場比重為33.93%，現股當日沖銷交易總賣出成交金額占市場比重為33.98%。

(二)本年度興櫃股票截至10月26日均值為10.68億元，總成交金額為2,146.38億元。

四、本年度上櫃股票截至10月26日止信用交易概況：

(一)得為信用交易家數計580家，較上週(截至10月19日止)得為信用交易家數578家，增加2家。

(二)融資餘額為445.12億元，較上週(截至10月19日止)融資餘額472.96元，減少27.84億元，減幅約5.89%。

(三)融券餘額為134,503張，較上週(截至10月19日止)融券餘額127,893張，增加6,610張，增幅約5.17%。

(四)本年度信用交易成交值（不含資券相抵）之比例為14.67%，較上週(截至10月19日止)之比例14.70%，減少0.03%。

(五)本年度資券相抵交易成交值之比例為0.61%，較上週(截至10月19日止)之比例0.61%，增加0%。

櫃檯買賣債券市場概況：

本(107)年度截至10月26日止，累計營業天數203日

一、債券上櫃概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)政府公債已上櫃計122期，發行餘額為5兆5,574.73億元，本週無異動。

(二)普通公司債已上櫃計101家538期，發行餘額為1兆8,204.83億元，較上週減少32億元。

(三)轉換公司債已上櫃計163家198期，發行餘額為1,266.60億元，較上週減少0.06億元。

(四)交換公司債已上櫃計1家1期，發行餘額3.91億元，本週無異動。

(五)金融債券已上櫃計35家346期，發行餘額為9,088.81億元，本週無異動。

(六)受益證券方面，金融資產證券化計3期，發行餘額為41.63億元，較上週減少0.83億元。

(七)外幣計價國際債券已上櫃計581期約1,581.47億美元，較上週增加1億美元。

二、債券交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)新台幣債券總成交金額為40兆3,219.45億元，日均值為1,986.30億元，包含：

1.買賣斷交易5兆3,234.13億元，日均值為262.24億元，佔總成交金額比例為13.20%，其中：

(1)等殖成交系統買賣斷成交金額為3兆6,886.72億元，佔買賣斷成交金額比率為69.29%。

(2)營業處所買賣斷成交金額為1兆6,347.41億元，佔買賣斷成交金額比率為30.71%（包含政府債券8,042.97億元，日均值為39.62億元；普通公司債6,767.58億元，日均值為33.34億元；金融債券1,364.89億元，日均值為6.72億元；外國債券171.96億元，日均值為0.85億元）。

2.附條件交易34兆9,985.32億元，日均值為1,724.07億元，佔總成交金額比例為86.80%，其中等殖成交系統成交金額為5,477.15億元，佔附條件成交金額比率為1.56%。

(二)國際債券

1.買賣斷交易，以美元計價之成交金額為2.38億美元，以澳幣計價之成交金額為0.16億澳幣，以人民幣計價之成交金額為2.76億人民幣，以紐幣計價之成交金額為0.04億紐幣。

2.附條件交易，以美元計價之成交金額為117.55億美元，以人民幣計價之成交金額為233.00億人民幣。

(三)債券自營商總公司計77家，其中得經營債券等殖成交系統買賣業務者計74家。

三、證券新金融商品交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)債券借貸/融券交易：累計成交面額為5,461.5億元，其中營業處所成交0億元，

等殖成交系統成交5,461.5億元。

(二)公債發行前交易：累計成交面額為5,227億元。

(三)轉換公司債資產交換：

1.固定收益交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共20家，契約流通餘額共計467.2億元，本年度累計成交金額為410.79億元。

2.選擇權交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共20家，契約流通餘額共計725.92億元，本年度累計成交金額為655.38億元。

(四)利率衍生性商品：

1.利率交換：目前已申報開辦本項業務之證券商共16家，契約流通餘額共計5,683.42億元，本年度累計成交金額為2,492.53億元。

2.店頭衍生性商品電腦交易系統：目前簽約共37家，本年度累計成交金額3,005億元。

(五)結構型商品交易：目前已申報開辦本項業務之證券商共15家，契約流通餘額共計521.46億元，本年度累計成交金額2,408.20億元。

(六)股權衍生性商品：目前已申報開辦本項業務之證券商共12家，契約流通餘額共計6.47億元，本年度累計成交金額46.53億元。

(七)外幣保證金交易：目前已通過申請本項業務之槓桿交易商共3家，本年度累計成交金額7,294.99億元。

上櫃相關業務:

一、截至107年10月26日上櫃股票辦理情形：

(一)股票已上櫃家數：764家 (包含外國公司34家)

(二)當年度累計上櫃掛牌公司：26家

(三)本中心已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌家數7家 (M31、大詠城、精湛、普鴻…等)

(四)董事會通過，待核發同意函：0家

(五)俟董事會核議：0家

(六)待審議：6家 (易發、和詮、詠昇、樂斯科、勤凱、泰金-KY)

二、截至107年10月26日興櫃股票辦理情形：

(一)股票已櫃檯買賣家數：255家 (包含外國公司9家)

(二)當年度累計興櫃掛牌公司：36家

(三)目前已受理尚未櫃檯買賣家數：5家

(四)當年度累計受理櫃檯買賣家數：38家（90至106年度累計申請計1,573家）

三、截至107年10月26日創櫃板辦理情形：

(一)目前登錄創櫃板家數：96家

(二)累計登錄創櫃板家數：142家

(三)當年度累計輔導家數：28家（102至106年度累計輔導計256家）

四、截至107年10月26日上櫃、興櫃、創櫃板總家數：1,115家

五、截至107年10月26日TDR辦理情形：

(一)已掛牌家數：1家

六、預計於未來一週掛牌公司(107.10.28~107.11.3)：

(一)一般類股：

4767 誠泰科技【凱基】 (107年10月29日) 承銷價：18元

(二)興櫃股票：

4576 大銀微系統【元大、元富】 (107年10月29日)

4578 總格精密【台新、凱基】 (107年10月31日)

6639 源大環能【台中銀、華南永昌】 (107年10月31日)

6705 振躍精密【台新、國票】 (107年10月31日)