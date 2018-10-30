普悠瑪、太魯閣號雙駕駛今上線　「學習司機員」當副手

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）交通部台鐵局新自強號列車，包括太魯閣號、普悠瑪號今(30)日啟動雙駕駛制，由駕駛與駕駛助理共同進行乘務工作，強化安全。

交通部次長祁文中親自搭乘上午9點51分發車的207次普悠瑪號，視察雙人乘務作業，期許司機員、機車助理落實列車行駛安全相關工作，同時鼓舞第一線員工士氣，期勉全力提供好服務。

台鐵指出，交通部祁文中次長今(30)日是搭乘普悠瑪207次至樹林站，視察「新自強號雙人乘務作業」。

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自由引述祁文中表示，台鐵過去即為雙人乘務配置，後續因引進ATP，評估可以取代人力，改為單人乘務；現在在確定ATP穩定無虞前，恢復雙人乘務，藉由司機員與學習司機員、機車助理搭配，總共新增投入238人，同時提早熟悉台鐵工作流程。

報導同時引述台鐵表示，過去雙人乘務由司機員與機務員搭配，機務員沒有司機員資格，僅能從旁協助；今天開始的雙人乘務，主要改由「學習司機員」搭配，學習司機員即為培訓中、即將上線開車的司機員，同樣具有駕駛資格；另少數由「機車助理」配合，同樣具備培訓司機員身分，機車助理養成後，晉升成為學習司機員。

祁文中也說，台鐵也將加速養成人力，但養成需要一定時間，約需要23至24個月。

普悠瑪和太魯閣號30日實施雙人乘務作業，交通部常務次長祁文中（左）上午也親自從台北搭乘普悠瑪號視察，為駕駛加油打氣。中央社